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【猴痘症】英國再增71宗確診 世衛料不會變大流行

環球社會熱點 13:34 2022/05/31

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全球猴痘症患者人數進一步增加，英國再增71宗確診個案，非洲國家尼日利亞亦宣布錄得1宗死亡個案。世界衛生組織（WHO）預料，猴痘症不會演變成大流行疾病。英國當局更建議猴痘症患者暫時避免性行為，阻止病毒傳播。

世衛：猴痘症對全球公共衛生構中度風險 籲各國盡快採取行動 【下一頁】

英國再增71宗猴痘症確診個案，當地自5月7日以來累計錄得179宗。英格蘭有172宗；蘇格蘭有4宗；北愛爾蘭有2宗；威爾士有1宗。

英國衛生安全局（UKHSA）更新指引，建議猴痘症患者應避免與他人接觸，直至皮膚結痂癒合。當局建議患者暫時避免發生性行為，並在確診後8周內如有性接觸，都應使用避孕套。若民眾曾與患者接觸應接受風險評估，如有必要或需隔離21日。

世衛緊急計劃天花病秘書處主管路易斯（Rosamund Lewis）周一（30日）在會議上被問及，猴痘症疫情否會演變成大流行，她回應指世衛預料不會。路易斯表示，世衛目前不擔心會演變為大流行病。

世衛全球傳染病防範部門主管布里安德（Sylvie Briand）亦強調，猴痘症與新冠肺炎非常不同，不希望民眾恐慌及認為猴痘症比起新冠肺炎更嚴重。

目前美國、加拿大及意大利等地亦錄得確診個案，數據顯示，自5月13日以來，在未將猴痘症定義為風土病（endemic）的23個國家中，最少錄得257宗確診個案，另有120宗懷疑個案。不過上述地區並未出現死亡個案。

世衛考慮列猴痘症為國際公共衛生緊急事件 與新冠病毒看齊 【下一頁】

尼日利亞疾控中心（Nigeria Centre for Disease Control，簡稱NCDC）最新報告指，當地5月錄得6宗猴痘症確診及1宗死亡個案。NCDC根據近期風險評估，指當地民眾接觸猴痘症病毒風險很高。當局承認當地自今年1月以來一直有人確診，截至5月29日已有21宗。

尼日利亞媒體報道，相關猴痘症死亡個案是1名40歲患者，生前有服用免疫抑制藥物，且有潛在多種共病（Co-morbidity）。NCDC強調未有證據顯示病毒有新變種或不尋常傳播途徑，臨床特徵亦未出現變化。

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責任編輯：李俊儀

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