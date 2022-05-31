中海油883破頂 聶振邦：如符合呢個條件 今季可上望15元 股市 13:12 2022/05/31 分享： 分享： 中海油 （00883） 股價今早破頂創52周新高，一度高見12.46元，半日收報12.38元，升近2%。華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）預計，中海油股價於14元有阻力，如國際油價上破130美元，中海油今季可上望至15元水平。足本分析→【按此】 *憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽》 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 恒指下一站上望多少？港股即市策略速睇 今日 恒指下一站上望多少？港股即市策略速睇 解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 今日 解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 2022/05/30 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 你可能感興趣 恒指下一站上望多少？港股即市策略速睇 今日 12:12 恒指下一站上望多少？港股即市策略速睇 解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 今日 11:44 解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 11:21 2022/05/30 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 最新專欄文章 更多 6月1日上海復工復產 追供應鏈股定電商平台股？ 今日 6月1日上海復工復產 追供應鏈股定電商平台股？ 電力股炒上 中國電力2380、華電902短炒策略即睇 今日 電力股炒上 中國電力2380、華電902短炒策略即睇 恒指下一站上望多少？港股即市策略速睇 今日 恒指下一站上望多少？港股即市策略速睇 解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 今日 解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後 2022/05/30 比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後 布蘭特期油 紐約期油 石油石化股 中國海洋石油（00883） 藍籌股 宏觀市場 市場交易 股票 H股 投資推介