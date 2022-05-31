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中海油883破頂　聶振邦：如符合呢個條件　今季可上望15元

股市 13:12 2022/05/31

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中海油 （00883） 股價今早破頂創52周新高，一度高見12.46元，半日收報12.38元，升近2%。華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）預計，中海油股價於14元有阻力，如國際油價上破130美元，中海油今季可上望至15元水平。足本分析→【按此

*憧憬上海經濟復甦　恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽

欄名 : 3分鐘睇股

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