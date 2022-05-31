巨石陣投映英女王肖像賀登基白金禧 網民嫌太俗

巨石陣為英格蘭威爾特郡著名旅遊景點，每年吸引數以百萬計的旅客到訪。而威爾特郡宣布將英女王多幅肖像投映在巨石陣上，以慶祝英女王登基白金禧年。但不少網民則投訴這個做法太俗氣，也忽視了巨石陣的歷史背景。

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威爾特郡（Wiltshire）的官方Twitter帳戶周一（30日）宣布，將英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的8幅肖像投映在巨石陣（Stonehenge）的石柱之上，向英女王致敬。

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據悉，官方選擇的8張英女王肖像，分別代表英女王統治的每一個10年。而巨石陣早於2020年12月，也曾投映8名文化遺產保育工作者的相片，向相關行業在疫情期間繼續保育的行動致敬。

但部分網民則在帖文下留言，投訴巨石陣投映英女王肖像的做法明顯太俗氣。有網民認為當地是打著旅遊的幌子，將英女王肖像投射到巨石陣上。

有網民則表示自己是一名異教徒曾參觀過巨石陣，很反感當地將巨石陣用於宣傳用途。

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更有人笑言巨石陣目前淪為英國版「總統山」拉什莫爾山（Mount Rushmore），是以某種方式使巨石陣政治化。

（編按：拉什莫爾山將美國最有影響力的4名總統肖像刻在山上）

考古學家Sarah Parcak在Twitter上發文表示，巨石陣是死者的紀念碑或象徵，建議當局要小心「打擾」到古老的神。

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責任編輯：鄭錦玲