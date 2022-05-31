▲ 【人事變動】敏實陳斌波辭去行政總裁及執行董事、轉為集團顧問 葉國強接任執行董事

敏實 （00425） 宣佈陳斌波因希望有更多時間陪伴家人，已退任集團執行董事及辭去行政總裁職務，自今日（31日）股東週年大會結束起生效。同時宣佈，股東已在股東週年大會上批准委任葉國強為執行董事。

陳斌波將作為顧問留任集團，為期一年，並已與集團訂立一份顧問合約。根據該合約，他將不收取任何薪酬，但其作為顧問參與集團事務所發生的合理費用將予以報銷。敏實指，陳斌波已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任及辭任之其他事宜須知會聯交所及股東。

董事會進一步宣佈委任葉先生為執行董事，於今日起生效。他今年42歲，為集團全球研發副總裁，並自2005年1月加入集團。他年度薪酬為人民幣1,014,973元，並持有公司36萬股購股權。

敏實現升0.3%，報19.98元。

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編輯：姚卓然