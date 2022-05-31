  • 29°C
香港時間 : 2022531日 (二) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修設計】實用解鄉愁　日式家居設計受捧

商業 13:03 2022/05/31

分享：

分享：

港人喜愛日式居室風格，願意花費裝修。（受訪者提供圖片）。

港人喜愛日本文化，在疫下未能前往旅遊更令不少人「思鄉」，希望在日常生活中加入日式原素，日式家具裝潢愈受歡迎，例如榻榻米、日式浴室等。受訪市民張小姐看過網上介紹，購買摺疊式榻榻米約1000元，吳先生亦打算花10萬元改裝日式衛浴，坦言有點貴但實用易打理。

【酒吧業】酒吧打碟屬現場表演？　梁立仁：現行相關規定有灰色地帶

和室需求轉變

日式床品家具ORION HK發言人彭先生表示，港人對日式家具興趣漸增，公司原本主力網上銷售，在2021年初亦開設地舖零售，以住宅街坊客為主，亦有與家居設計公司合作提供訂造服務。客人大多查詢榻榻米和座墊等組合，取代西式沙發。惟疫情尤其本年初第五波影響最大，門市生意比去年底大跌逾5成，4月情況緩和後至今已回升至去年底水平。

彭先生表示近年日本市場變化，年輕一代居住環境同樣變細，沒有時間打理等，故當地製商迎合需求，推出簡易版榻榻米方便摺疊收藏，同樣適用於地少人多的香港，售價相對大眾化一些，以約千元左右起的摺疊式或組合式設計較受歡迎。

疫下消費變謹慎願投資浴室

座落灣仔行人天橋旁大廈、外牆風格鮮明的32年老字號伊騰日式家具發言人表示，港人向來喜愛日式風格，附加儲物收納令空間活用率高，故願意花費金錢，客人自行配置家具一般以榻榻米、日式布團居多，亦有要求代為設計一般數萬元起，兩者各一半左右。零售以本地和歐美人士為主，亦有長年酒店及日式餐廳客戶。惟疫下生意有一定影響，生意約是疫前的6至7成左右，留意到客人受經濟影響花費較謹慎，至於物流送貨亦要提早近半個月安排。

香港「整體衛浴」代理商IPPON項目經理Jacky Yau表示，疫情令更多人注意日式衛浴「乾濕分離」優點，公司約2至3年前開始引入日本整體衛浴，調整過適用於本地樓宇環境，多波疫情出現下影響不算大，注意到客人查詢持續明顯增加，最初從每月計至今平均每周有6至10宗查詢，除了客人主動上門亦有跟室內設計公司合作比例約8:2。Jacky稱近年新落成居屋為「清水樓」，故除了浴室翻新外亦有不少居屋戶主查詢，除非環境不許可，否則大多會選擇淋浴連浴槽設計，售價亦不會差太多約6萬元起，而工程較少使用水泥亦吸引客人查詢工商大廈安裝應用。

【奶粉供應】美國奶粉供應短缺遲遲未解　葵花籽油斷供再加劇原材料短缺

【銀行業】大新銀行擴充分行面績增中小企網點　8成分行已實施無紙化流程

記者：王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【酒吧業】酒吧打碟屬現場表演？　梁立仁：現行相關規定有灰色地帶
2022/05/30
【酒吧業】酒吧打碟屬現場表演？　梁立仁：現行相關規定有灰色地帶
【奶粉供應】美國奶粉供應短缺遲遲未解　葵花籽油斷供再加劇原材料短缺
2022/05/30
【奶粉供應】美國奶粉供應短缺遲遲未解　葵花籽油斷供再加劇原材料短缺
【銀行業】大新銀行擴充分行面績增中小企網點　8成分行已實施無紙化流程
2022/05/30
【銀行業】大新銀行擴充分行面績增中小企網點　8成分行已實施無紙化流程
【疫市筍工】英國小島聘請小學校長　年薪61萬教4個學生
2022/05/30
【疫市筍工】英國小島聘請小學校長　年薪61萬教4個學生

你可能感興趣

【酒吧業】酒吧打碟屬現場表演？　梁立仁：現行相關規定有灰色地帶
17:30 2022/05/30
【酒吧業】酒吧打碟屬現場表演？　梁立仁：現行相關規定有灰色地帶
【奶粉供應】美國奶粉供應短缺遲遲未解　葵花籽油斷供再加劇原材料短缺
17:00 2022/05/30
【奶粉供應】美國奶粉供應短缺遲遲未解　葵花籽油斷供再加劇原材料短缺
【銀行業】大新銀行擴充分行面績增中小企網點　8成分行已實施無紙化流程
18:25 2022/05/30
【銀行業】大新銀行擴充分行面績增中小企網點　8成分行已實施無紙化流程
零售 家具 裝修設計

上一篇文章

【餐飲業回暖】3、4月訂座率急升超過1倍　訂座平台推限時優惠買一送一

下一篇文章

【銀行業】大新銀行擴充分行面績增中小企網點　8成分行已實施無紙化流程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【麥當勞】麥當勞App更新版本　手機下單毋須到店內掃二維碼
【麥當勞】麥當勞App更新版本　手機下單毋須到店內掃二維碼
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款