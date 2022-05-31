【裝修設計】實用解鄉愁　日式家居設計受捧

▲ 港人喜愛日式居室風格，願意花費裝修。（受訪者提供圖片）。

港人喜愛日本文化，在疫下未能前往旅遊更令不少人「思鄉」，希望在日常生活中加入日式原素，日式家具裝潢愈受歡迎，例如榻榻米、日式浴室等。受訪市民張小姐看過網上介紹，購買摺疊式榻榻米約1000元，吳先生亦打算花10萬元改裝日式衛浴，坦言有點貴但實用易打理。

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和室需求轉變

日式床品家具ORION HK發言人彭先生表示，港人對日式家具興趣漸增，公司原本主力網上銷售，在2021年初亦開設地舖零售，以住宅街坊客為主，亦有與家居設計公司合作提供訂造服務。客人大多查詢榻榻米和座墊等組合，取代西式沙發。惟疫情尤其本年初第五波影響最大，門市生意比去年底大跌逾5成，4月情況緩和後至今已回升至去年底水平。

彭先生表示近年日本市場變化，年輕一代居住環境同樣變細，沒有時間打理等，故當地製商迎合需求，推出簡易版榻榻米方便摺疊收藏，同樣適用於地少人多的香港，售價相對大眾化一些，以約千元左右起的摺疊式或組合式設計較受歡迎。

疫下消費變謹慎願投資浴室

座落灣仔行人天橋旁大廈、外牆風格鮮明的32年老字號伊騰日式家具發言人表示，港人向來喜愛日式風格，附加儲物收納令空間活用率高，故願意花費金錢，客人自行配置家具一般以榻榻米、日式布團居多，亦有要求代為設計一般數萬元起，兩者各一半左右。零售以本地和歐美人士為主，亦有長年酒店及日式餐廳客戶。惟疫下生意有一定影響，生意約是疫前的6至7成左右，留意到客人受經濟影響花費較謹慎，至於物流送貨亦要提早近半個月安排。

香港「整體衛浴」代理商IPPON項目經理Jacky Yau表示，疫情令更多人注意日式衛浴「乾濕分離」優點，公司約2至3年前開始引入日本整體衛浴，調整過適用於本地樓宇環境，多波疫情出現下影響不算大，注意到客人查詢持續明顯增加，最初從每月計至今平均每周有6至10宗查詢，除了客人主動上門亦有跟室內設計公司合作比例約8:2。Jacky稱近年新落成居屋為「清水樓」，故除了浴室翻新外亦有不少居屋戶主查詢，除非環境不許可，否則大多會選擇淋浴連浴槽設計，售價亦不會差太多約6萬元起，而工程較少使用水泥亦吸引客人查詢工商大廈安裝應用。

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記者：王浩賢