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【香港通關】港府6.1推出「短期活動入境便利先導計劃」、為期兩年　十個界別未點名金融

Hot Talk 12:51 2022/05/31

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【香港通關】港府6.1推出「短期活動入境便利先導計劃」、為期兩年　十個界別未點名金融

香港堅持「清零」防疫方針，多項外防輸入防疫措施被批影響香港航空、國際金融中心地位，港府最新公布，6月1日起推行先導計劃「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」，讓十個指定界別人士可以在香港參與短期活動時可獲入境便利，入境時毋須申請工作簽證或進入許可，14日內參與指定短期活動並可收取報酬。

港府補充，所有入境人士須接受訪港入境管制，包括按照適用的法律、政策和慣例在抵港時接受入境檢查，他們亦受新冠病毒疫情下適用的入境要求所規限。

金管局據報籌備11月舉行「國際投資峰會」、邀金融機構高層訪港 金管局：跟從港府入境防疫措施，可見【下一頁】

放寬十個界別　須得政府部門認可機構發出邀請信

先導計劃將涵蓋以下十個界別（入境處相關連結）：

  • 醫療衞生
  • 高等教育
  • 文化藝術
  • 體育
  • 文物
  • 創意產業
  • 創新及科技
  • 香港桂冠論壇
  • 航空
  • 國際╱大型活動

港府表示，先導計劃下，獲政府相關決策局或部門認可的機構可向界別內相關的非本地人才發出邀請信。整項先導計劃為期兩年，相關決策局或部門會設立匯報和聯絡機制。

另外，政府現時為一般非本地講者提供的入境便利將進一步放寬。由6月1日起，所有非本地講者在無須申請工作簽證或進入許可的情況下，每次來港可連續14日（原有上限為7日）演講或作出發布，並撤銷他們可參與演講或發布活動的上限。港府表示，相關人士除了獲提供住宿、交通、膳食等費用外，不可接受其他報酬。

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