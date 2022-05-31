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【超級電腦】全球最快超級電腦易主　美國Frontier擊敗4連冠日本富岳

科技 13:00 2022/05/31

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美國橡樹嶺國家實驗室指出，Frontier的速度甚至可達到2 Exaflop/s，將會應用在解決美國能源、經濟，以及國防的重大問題。（法新社資料圖片）

打造超級電腦成為全球科技新戰場，全球最快超級電腦的運算速度屢創新高。據外電報道，由芯片製造商AMD與美國橡樹嶺國家實驗室合作打造的超級電腦Frontier，近日更超越4連冠日本超級電腦「富岳（Fugaku）」 。

報道指，Frontier在高效能Linpack（High Performance Linpack，HPL）以1.102 Exaflop/s速度奪得冠軍寶座，表現超越日本富岳（Fugaku）的442 PFlop/s紀錄，同時是全球首部實際運算表現真正實現「Exascale」（即每秒1百萬兆次，10的18次方）的超級電腦。

美國橡樹嶺國家實驗室指出，Frontier的速度甚至可達到2 Exaflop/s，將會應用在解決美國能源、經濟，以及國防的重大問題。

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【元宇宙】元宇宙吸引力低？　報告：60%消費者對虛擬購物毫無興趣

據悉，打造Frontier的成本為6億美元（約47.1億港元），計劃初期以突破每秒1.5 Exaflop/s為目標，基於x86架構，HPE Cray EX235a系統，並使用AMD第三代伺服器處理器Milan及Instinct MI250X 顯示卡所構成的超級電腦，核心數可以達到8,730,112組。

除了「Frontier」奪得全球最快超級電腦冠軍，是次擠入第三名的是初次進榜的芬蘭IT科學中心超級電腦系統「LUMI」，也成為歐洲地區最快超算系統；而排名第10的法國國家大型計算中心與國家高等教育計算中心共同持有的超級電腦系統「Adastra」，則成為歐洲目前排行第二的超級電腦系統。

責任編輯：張寶燕

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