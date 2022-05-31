▲ 【中國經濟】 國務院印發紮實穩住經濟一攬子政策措施 包括六個方面33項措施 主要為退稅降費、增加補貼及延遲交費

國務院常務會議上周部署穩經濟一攬子措施，以及召開全國穩住經濟大盤電視電話會議後，國務院總理李克強在會議指出的穩經濟政策細則5月底出台，而國務院今日正式印發紮實穩住經濟一攬子政策措施。該文件包括六個方面33項措施，當中分別有財政政策（7項）、貨幣金融政策（5項）、穩投資促消費等政策（6項）、保糧食能源安全政策（5項）、保產業鏈供應鏈穩定政策（7項）、保基本民生政策（3項）。

下列簡述政策要點：

一、財政政策

教育，衛生和社會工作，文化、體育和娛樂業等7個行業企業納入按月全額退還增量留抵稅額、一次性全額退還存量留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅1420億元。

抓緊完成今年專項債券發行使用任務，加快今年已下達的3.45萬億元專項債券發行使用進度，在6月底前基本發行完畢，力爭在8月底前基本使用完畢。

推動金融機構盡快放貸，不盲目抽貸、壓貸、斷貸，並將上述符合條件的融資擔保業務納入國家融資擔保基金再擔保合作範圍。

深入落實中央財政小微企業融資擔保降費獎補政策，計劃安排30億元資金，支持融資擔保機構進一步擴大小微企業融資擔保業務規模，降低融資擔保費率。

二、貨幣金融政策

對2022年6月30日前發放的商用貨車消費貸款給予6個月延期還本付息支持。

對因感染新冠肺炎住院治療或隔離、受疫情影響隔離觀察或失去收入來源的人群，金融機構對其存續的個人住房、消費等貸款，靈活採取合理延後還款時間、延長貸款期限、延期還本等方式調整還款計劃。對延期貸款堅持實質性風險判斷，不單獨因疫情因素下調貸款風險分類，不影響徵信記錄，並免收罰息。

引導金融機構將存款利率下降效果傳導至貸款端，繼續推動實際貸款利率穩中有降。

科學合理把握首次公開發行股票並上市（IPO）和再融資常態化。 支持內地企業在香港上市，依法依規推進符合條件的平台企業赴境外上市。

三、穩投資促消費等政策

出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施，在防止資本無序擴張的前提下設立「紅綠燈」，維護市場競爭秩序，以公平競爭促進平台經濟規範健康發展。

各地區不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，鼓勵實施城區、郊區指標差異化政策。

優化新能源汽車充電樁（站）投資建設運營模式，逐步實現所有小區和經營性停車場充電設施全覆蓋，加快推進高速公路服務區、客運樞紐等區域充電樁（站）建設。

四、保糧食能源安全政策

針對當前農資價格依然高企情況，在前期已發放200億元農資補貼的基礎上，及時發放第二批100億元農資補貼，彌補成本上漲帶來的種糧收益下降。

推動能源領域基本具備條件今年可開工的重大項目盡快實施。

五、保產業鏈供應鏈穩定政策

全面落實對受疫情影響暫時出現生產經營困難的小微企業和個體工商戶用水、用電、用氣「欠費不停供」政策，設立6個月的費用緩繳期，並可根據當地實際進一步延長，緩繳期間免收欠費滯納金。

指導地方對中小微企業、個體工商戶水電氣等費用予以補貼。

2022年對服務業小微企業和個體工商戶承租國有房屋減免3—6個月租金；出租人減免租金的可按規定減免當年房產稅、城鎮土地使用稅，並引導國有銀行對減免租金的出租人視需要給予優惠利率質押貸款等支持。

建立完善與在華外國商協會、外資企業常態化交流機制，積極解決外資企業在華營商便利等問題，進一步穩住和擴大外商投資。

增加民航應急貸款額度1500億元，並適當擴大支持範圍，支持困難航空企業渡過難關。支持航空業發行2000億元債券。

六、保基本民生政策

受疫情影響的企業，可按規定申請緩繳住房公積金，到期後進行補繳。 在此期間，繳存職工正常提取和申請住房公積金貸款，不受緩繳影響。

加強對吸納農業轉移人口較多區域、行業的財政和金融支持，中央財政農業轉移人口市民化獎勵資金安排400億元，推動健全常住地提供基本公共服務制度，將符合條件的新市民納入創業擔保貸款扶持範圍。

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