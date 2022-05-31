【元宇宙】元宇宙吸引力低？　報告：60%消費者對虛擬購物毫無興趣

▲ 可持續發展已成為消費者購物的重要考量，大多消費者傾向避免購買不夠環保的產品。（法新社）

元宇宙是近年熱門話題，企業們都積極開發元宇宙，製作虛擬商店，務求發掘更大的商機。不過，消費者調查平台Productsup發表報告指出，高達60%消費者對虛擬購物毫無興趣。

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Productsup向美國和歐洲近5,700名16歲及以上消費者進行調查，了解他們的購物習慣，以及詢問他們對數碼混合購物體驗的偏好、期望和行為，從而了解元宇宙的可持續發展性。

7成消費者重視環保產品

調查提到，可持續發展已成為消費者購物的重要考量，大多消費者傾向避免購買不夠環保的產品，分別有71%及70%受訪者表示，喜歡購買「可重複使用」的產品，以及「可回收」的產品。但同時也有逾30%受訪者指出，他們難以在產品上找到提及「是否可重複使用或可回收」的訊息。

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至於獲得產品訊息的途徑方面，Z世代傾向透過線上比較（40%）或二維碼QR Code（37%）來展示訊息；而55歲或以上的受訪者，則傾向在產品包裝上直接找到描述產品的訊息。

不能單一途徑發展

此外，逾半數消費者希望在元宇宙的虛擬商店及實體店上，都能獲得相關產品訊息和優惠。Productsup建議企業應該同時在實體店和數碼場所上，提供優惠券和銷售服務，而不能只發展單一途徑。

結合實體和數碼購物的技術也頗受消費者歡迎，有47%消費者表示，如果他們能透過實體店的應用程式獲取產品訊息，他們就會進入實體店親自購買。另外，如企業能在實體店或網站上，提供擴增實境（AR）的消費體驗，41%消費者表示這能鼓勵他們進行購物。

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責任編輯：陳卓賢