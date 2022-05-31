▲ 【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會門票首2小時每分鐘僅成功交易55張 民政事務局：售票運作大致暢順

MIRROR演唱會門票今早10時開始公開發售，電訊盈科 （00008） 早前更為MIRROR演唱會加開粉絲MIRO特別場，令MIRROR在7月及8月期間，舉行12場MIRROR演唱會，公開發售部門將合共出售37700張門票。不過，MIRROR演唱會門票自10時在城市售票網公開發售後，不少網民均指未能成功進入網站購票，只能不停重新載入網頁。截至中午12時，MIRROR演唱會僅售出6554張演唱會門票，還剩餘31146張門票。

每分鐘只有約27個顧客成功登入MIRROR演唱會購票系統

在今早10時至12時期間，MIRROR演唱會經由城市售票網僅成功賣出6554張門票，意味每分鐘平均成功出售近55張MIRROR演唱會門票。假設每位成功登入連結的顧客購買兩張門票，即每分鐘只有約27個顧客透過一個設備成功進入購票系統。

不過，民政事務局在今日演唱會門票開售後，於FACEBOOK上回應指，今早有特別留意首日開售情況，喜見售票運作大致暢順，訂購秩序井然。

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