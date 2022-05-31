【大行報告】瑞信：內地解封及需求復甦是推動體育用品股上升動力　首選特步

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上海疫情緩和，並擬從6月1日起大幅放寬防疫封抵措施。瑞信指，過去兩周與逾80個投資者會晤，大部分投資者均認為，本土品牌的中長線增長動力強勁，而今年來特步 （01368） 的表現勝過同業，主要與其大眾市場定位及批發組合較高有關。
瑞信稱，投資者普遍關注內地第二季封城情況較預期惡劣，憂慮2022財年的盈利指引會下調，以及復常步伐及需求恢復情況存在不確定性。內地4至5月需求呆滯，令人擔心申洲國際 （02313） 第四季定單情況。
對於今年餘下時間，李寧 （02331） 是相對較好的啤打（beta）股，2022至2024年盈利年複合增長率約20%，而經歷上周股價回吐12%後，2023年預測市盈率約21倍，估值吸引。
瑞信較看淡安踏 （02020） ，部分投資者擔心安踏品牌，特別是Fila品牌在復常後的潛在增長空間。
瑞信稱，內地解封及需求復甦會是推動體育用品股的動力，偏好依次為特步、李寧、安踏、申洲及滔搏 （06110） ，而安踏下調今年盈利預測的風險最高，其次為李寧及特步。
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