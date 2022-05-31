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【大行報告】瑞信：內地解封及需求復甦是推動體育用品股上升動力　首選特步

股市 12:57 2022/05/31

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【大行報告】瑞信：內地解封及需求復甦是推動體育用品股的動力　首選特步

上海疫情緩和，並擬從6月1日起大幅放寬防疫封抵措施。瑞信指，過去兩周與逾80個投資者會晤，大部分投資者均認為，本土品牌的中長線增長動力強勁，而今年來特步 （01368） 的表現勝過同業，主要與其大眾市場定位及批發組合較高有關。

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市場憂體育用品股2022財年的盈利指引會下調

瑞信稱，投資者普遍關注內地第二季封城情況較預期惡劣，憂慮2022財年的盈利指引會下調，以及復常步伐及需求恢復情況存在不確定性。內地4至5月需求呆滯，令人擔心申洲國際 （02313） 第四季定單情況。

對於今年餘下時間，李寧 （02331） 是相對較好的啤打（beta）股，2022至2024年盈利年複合增長率約20%，而經歷上周股價回吐12%後，2023年預測市盈率約21倍，估值吸引。

大摩看好李寧未來15日股價上升【下一頁】

瑞信較看淡安踏 （02020） ，部分投資者擔心安踏品牌，特別是Fila品牌在復常後的潛在增長空間。

瑞信稱，內地解封及需求復甦會是推動體育用品股的動力，偏好依次為特步、李寧、安踏、申洲及滔搏 （06110） ，而安踏下調今年盈利預測的風險最高，其次為李寧及特步。

【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少？

相關文章：【高息體育股】滔搏開市跌1%　末期息連特別息派0.3人幣、全年派0.43人幣、股息率約9.1厘

相關文章：【安踏2020】安踏海報疑似打色情擦邊球、網民稱「非要這樣展示鞋底」　股價未受事件影響照升逾4%

 

港股 安踏體育（02020） 個股分析 市場動向 FILA 滔搏（06110） 大行報告 體育用品股 李寧（02331） 申洲國際（02313）

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