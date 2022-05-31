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【石Sir午市閒談】今日推介中國中車、奈雪的茶、九毛九

股市 12:28 2022/05/31

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恒生指數中午收報21215點，升91點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國中車 （01766） 、奈雪的茶 （02150） 、九毛九 （09922） ，詳情待石Sir為你分析。

Time Code：

00：30–行業板塊升跌及期指走勢分析

04：30–中國中車 （01766） 雙底回升？

06：45–奈雪的茶 （02150） 一個月新高

10：25–九毛九 （09922） 見一個月新高，2021年應佔溢利增1.7倍

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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港股 奈雪的茶（02150） 九毛九（09922） 中國中車（01766） 石鏡泉
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