▲ 【ETF通】ETF通首期不足10家合資格？港交所：未有名單 香港ETF在成本、流動性具競爭力

中證監和香港證監會上周公告「ETF通」準備於兩個月後推出，港交所其後發布南向、北向ETF的資格，業內人士料符合納入資格的香港ETF不多於10家。港交所證券產品發展聯席主管羅博仁（Brian Roberts）最新表示，暫時未有ETF通合資格的產品名單，解釋現行納入資格的原則是與滬深港通準則保持一致，認為ETF通首階段目標是擴大互聯互通產品類別，而本地ETF發行商已在籌備內地分銷和市場推廣工作。

據港交所公布的目前ETF通納入資格準則，合資格南向ETF需要有70%甚至80%權重在滬深港通合資格股票，合成ETF、投資海外市場為主的ETF以至槓桿反向產品都不在納入資格內。

有業內人士料，連同ETF通要求產品規模至少達17億元，最初符合要求的產品會是恒指、國指、恒生科指等主流ETF，而內地目前已有追蹤相同指數的ETF。

圖看ETF通北向、南向產品納入準則

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港交所：開通ETF通屬第一步

羅博仁稱，即使在岸市場已有同類指數ETF，香港掛牌的ETF在成本、流動性以至追蹤誤差、最低價差等領域都可為內地投資者帶來價值，認為內地和境外投資者都可以從ETF通受惠產品種類和流動性提高。

他續指，開通ETF只是第一步，如同滬深港通的演化進程，未來會與各方繼續商議如何令投資者有更多選擇和更易投資。

今年首4個月香港ETP市場吸金逾400億元 相當於去年一半

在ETF通以外，羅博仁指出，香港交易所買賣產品（ETP）在近月市況波動間持續增長，雖然至4月底ETP資產規模從去年高位4290億元稍回落至4190億元，但首4個月ETP淨吸資額達410億元，已相當於去年全年逾一半水平。他認為，這反映在負面市場氣氛中，投資者仍願意以ETP投資一籃子資產。

至4月底，港交所上共有160家ETP，當中28家為槓桿及反向產品，資產規模達169億元，另外近年冒起的主題式ETF已增至49家，資產規模441億元。

港交所近年相繼收窄莊家連續報價責任及新價位表，並寬免固定收益及貨幣市場ETF交易費用，羅博仁指，近5年港交所ETP日均成交額年均增長20%，今年初達至114億元的高位，未來交易所會繼續研究改良微市場結構，包括一手市場申購、贖回程序。

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記者：麥德銘