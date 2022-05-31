與光同行到基層，逆風飛翔暖人心

時光荏苒，由光銀國際和光大證券共同發起的「逆風飛翔」疫後家庭支援計劃自去年10月啟動以來已走過半載，「逆風飛翔」計劃惠及數百香港基層家庭。

作為此項計畫的合作方，樹仁大學的心理學專家們密切跟進整個計畫，調研項目參加者並收集數據作研究，為確保總結的專業性，大學研究團隊隊會在資料完整後舉辦記者會公佈研究結果；與此同時，前香港工程師學會，控制自動化及儀器儀表分會專業評審委員會主席任江先生，香港青年創業家總商會主席謝海發先生，現任港科大（廣州）副校長、香港科技大學霍英東研究生院院長、中電控股可持續發展冠名教授、土木及環境工程系講座教授、香港工程科學院副院長，英國皇家工程院院士吳巨集偉教授，現任香港女子乒乓球代表隊主教練，2004年雅典奧運乒乓球項目男雙銀牌得主李靜先生等專業人士均加入到此項計畫以嘉賓身份進行演講共同促進此項計畫的順利進行。

本次計畫的承辦機構無國界社工董事、北京師範大學，香港浸會大學聯合國際學院社會工作及社會行政黃匡忠教授說道，“心理健康是人民樂觀生活，社會穩定持續發展的基礎；疫情的發生，已經大大改變了現今的親子方式，疫情導致生活模式的改變已成為新常態，作為家長，一定要與時俱進。光大抗疫慈善計畫一定會對疫情下受新常態影響的家庭做出正向引導，並引領整個社會更多的關注受疫情影響的基層家庭的心理健康問題。”



的確，在本次公益活動中，不少市民從首期「後疫情時期親子相處新常態」開始場場必到，跟隨特邀嘉賓們的分享打開心中疑惑。在半年度的「生技能」課堂上，謝女士與孟女士就分享了自身在參加「逆風飛翔」疫後家庭支援計劃之後敞開心靈擁抱親人的故事。



「每一段經歷都有兩面性，不要只看見自己失去的，卻未曾留意所擁有的。」這是謝女士在參加活動後最大的感受。不如意的婚姻經歷讓原本上進勤奮的謝女士陷入無盡的自我懷疑和焦慮中，錯誤的將婚姻的失敗和自身的能力不足畫上等號。無形之中，她把自我失敗感轉化成了對女兒的高要求，加之女兒有過度活躍及缺乏專註注力的特殊教育需求，生活表現較難如她所願，更進一步加強了無力感。謝女士在「孩子之外，聚焦自己」的課堂中察覺到自己對女兒的高要求其實是內心自我焦慮的投射，如果自己太過於執著以往被傷害的經歷，就永遠體會不到身邊的美好。如今的謝女士不僅敞開心扉，和過去的自己和解，還改善了和女兒的親子關系，生活朝著更好的方向前進。



孟女士的經歷和謝女士相似，都是由於自身婚姻不幸和過往的傷痛經歷，不放過自己的同時也傷害了孩子。在參加家長課堂後，她對兒子的教育更有耐心，並開始意識到教育需要因材施教，看見孩子的優點，正確的認知和兒子的相處問題並予以改正。另外，除了家長學堂外，孟女士對收納技能培訓班也特別有興趣，通過生活中需要斷舍離的概念探討內心是否也需要斷舍離。「斷舍離並不代表忘記，也不是假裝從未發生過，而是不過分沈浸過去，不因過往那個的傷痛自怨自艾。」她說，過去的事情已經過去，活在當下，過好現在的生活才是最重要的。



疫情反復不定情況下，光銀國際和光大證券仍舊堅持將「逆風飛翔」疫後家庭支援計劃持續平穩開展，不忘中資駐港企業擔當與責任，努力讓香港更多基層家庭建立更加積極健康的正向價值觀，用溫和的方式化解高壓環境下的人們普遍出現的心理障礙等問題，以專業性、針對性的紓困方式幫助他們走出「疫境」。正如活動負責人所言，他們希望所有學員都能成為一個幸福的人，推掉日常的藩籬，享受陽光照射的所有溫暖。



逆風前行的日子裏，方寸都是努力生活的痕跡。據悉，光銀國際接下來還將繼續「逆風飛翔」公益活動，從「看國家」、「生技能」、「觸心靈」等系列展開。



(特約)