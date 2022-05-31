加拿大推新槍械管制法案 凍結全國手槍買賣及進口

美國德州發生嚴重校園槍撃案後，各國再次關注收緊槍械管制。加拿大周一（30日）提出新槍械管制法案，包括全國凍結手槍買賣及進口、更改長槍彈匣配置、禁止買賣大容量彈匣。

美司法部將調查德州槍擊 執法部門行動是否有不足 【下一頁】

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，隨著槍械暴力增加，包括最近美國發生的槍撃案，加拿大需要堅定迅速地採取行動阻止情況惡化。他表示除了運動射擊和狩獵之外，加拿大民眾日常生活中無需要用到槍械。

新法案《C-21》將凍結全國手槍買賣及進口、要求重新配置長槍彈匣後每次只能容納不超過5發子彈、禁止買賣或轉讓大容量彈匣、禁止銷售與槍枝造型相似的玩具。

此外，法院可命令槍械持有人交出武器，以及有權吊銷涉及家庭暴力或刑事騷擾的槍械擁有者的槍械許可證。至於體育射手、奧運運動員、保安人員，以及已擁有手槍的民眾可繼續保留槍械。

德州槍擊事發市警力佔預算4成 挺槍管人士狠批 【下一頁】

新法案已提交予國會審議，一旦通過，加拿大最快秋季起凍結手槍買賣，將合法擁有的手槍數量限制在目前水平。

加拿大在2020年新斯科舍省發生大規模槍擊案後，已禁止銷售及使用約1,500種槍械，包括AR-15 步槍。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明