解讀內地5月PMI勝預期 對港股大市刺激多大？ 股市 11:44 2022/05/31 分享： 分享： 內地5月製造業PMI今早出爐，回升至49.6，較上月反彈2.2個百分點，國家統計局指數據反映製造業景氣度有所改善。華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）預計，市場憧憬在內地穩經濟下，PMI下月可重上50，惟憧憬對大市刺激未必可持續，料港股今日於21000至21200點徘徊，上望21300點見阻力。足本分析→【按此】（附短片+文字分析） *憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽》 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後 2022/05/30 比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 2022/05/30 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 你可能感興趣 比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後 18:05 2022/05/30 比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 11:21 2022/05/30 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 最新專欄文章 更多 比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後 2022/05/30 比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後 李寧（02331）飆一成可追？ 上望價、止蝕位話晒你知！ 2022/05/30 李寧（02331）飆一成可追？ 上望價、止蝕位話晒你知！ 美股科技股何時見底？睇實一個指數做指標 2022/05/27 美股科技股何時見底？睇實一個指數做指標 美國經濟未太淡？ 美股前景可看好 2022/05/26 美國經濟未太淡？ 美股前景可看好 美國聯儲局議息紀錄即將出爐 2個焦點要睇實 2022/05/25 美國聯儲局議息紀錄即將出爐 2個焦點要睇實 A股 技術分析 經濟數據表現 美股 港股 經濟 指數 恒生指數 國家統計局 上海