  • 30°C
香港時間 : 2022531日 (二) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

解讀內地5月PMI勝預期　對港股大市刺激多大？

股市 11:44 2022/05/31

分享：

分享：

內地5月製造業PMI今早出爐，回升至49.6，較上月反彈2.2個百分點，國家統計局指數據反映製造業景氣度有所改善。華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）預計，市場憧憬在內地穩經濟下，PMI下月可重上50，惟憧憬對大市刺激未必可持續，料港股今日於21000至21200點徘徊，上望21300點見阻力。足本分析→【按此】（附短片+文字分析）

*憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後
2022/05/30
比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後
【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code）
2022/05/30
【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code）

你可能感興趣

比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後
18:05 2022/05/30
比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後
【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code）
11:21 2022/05/30
【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code）

最新專欄文章 更多

比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後
2022/05/30
比亞迪走勢勝其他汽車股 應否食糊追落後
李寧（02331）飆一成可追？ 上望價、止蝕位話晒你知！
2022/05/30
李寧（02331）飆一成可追？ 上望價、止蝕位話晒你知！
美股科技股何時見底？睇實一個指數做指標
2022/05/27
美股科技股何時見底？睇實一個指數做指標
美國經濟未太淡？ 美股前景可看好
2022/05/26
美國經濟未太淡？ 美股前景可看好
美國聯儲局議息紀錄即將出爐　2個焦點要睇實
2022/05/25
美國聯儲局議息紀錄即將出爐　2個焦點要睇實
A股 技術分析 經濟數據表現 美股 港股 經濟 指數 恒生指數 國家統計局 上海

上一篇文章

【教育股】教育股板塊走高　民生教育漲兩成

下一篇文章

【618購物節】高盛：618首周預售表現健康　產品減價幅度穩定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款