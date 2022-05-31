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【聯想992】光大：後疫情增速高點已過 聯想評級調低至增持

股樓投資 12:14 2022/05/31

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光大證券表示，鑑於聯想（00992）持續加大研發投入，分別下調2023、2024年度淨利潤預測約7%、6%，主要因基礎設施方案業務實現稅前盈利並有望持續；公司加速智能化轉型驅動高利潤率方案服務業務佔比提升驅動業績可持續增長，新增2024年度淨利潤預測為31.87億美元，預期公司業績步入穩健增長軌道，估值仍具上修空間，但考慮到後疫情時代公司業績增速高點已過，下調至「增持」評級。

聯想早前公布2022年度業績，收入716.18億美元，按年上升17.9%，淨利潤大幅上升72.3%至20.3億美元，對應淨利率2.8%，同比上升0.9個百分點。其中，PC和智能設備（IDG）業務呈多元化增長，其收入按年升18%，主要由於混合辦公趨於常態化驅動商用PC銷量同比上升；高端細分產品工作站、Think X1、ThinkBook和游戲產品收入分別按年上升60%、31%、40%和37%，驅動PC業務均價上升，以及商用PC換機需求復甦。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通重申看好中國股市 建議增持22隻提高市佔率股份，請按【見下頁

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另一方面，基礎設施方案（ISG）業務的稅前盈利升至670.3萬美元，為併購IBM X86服務器業務以來首個財年實現盈利。該行預計2023年度基礎設施方案業務收入有望同比雙位數增長，持續實現稅前盈利。而方案服務（SSG）業務高速增長改善盈利能力，稅前盈利按年上升40%至11.95億美元。伴隨支持服務滲透率提升，運維服務憑借完善服務閉環獲取更多標案，以及數字化背景下智能解決方案項目增加，高利潤率的方案服務業務有望高速增長，從而改善盈利能力。

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撰文：林衛

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