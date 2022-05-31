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【耐世特1316】券商料下半年走出低谷 耐世特重回增長軌道？

股樓投資 11:56 2022/05/31

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興業證券指，耐世特（01316）第一季成功投產11個新客戶項目，其中10項為公司從競爭對手獲得的新業務。亞太區共投產8個項目，包括吉利星越 L 的新能源車項目，北美洲共投產1個項目，為福特電動皮卡F-150 Lightening的REPS項目。在多重壓力下，公司第一季項目投產基本符合預期，新項目的順利投產將支撐公司全年收入的穩定增長。

公司第一季新簽訂單27.33億美元。全年來看，預計新增訂單將超過60億美元。該行認為，與公司目前的年收入規模相比，強勁的新增訂單將支持公司的中期穩定增長。此外，綫控轉向訂單是耐世特歷史上最大的全生命周期訂單規模之一，它的落地證明了耐世特在線控領域的領先技術，是釋放未來綫控轉向技術價值的里程碑時刻。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛建議留意3大投資主題 另據盈利指標選出21隻首選港股，請按【見下頁

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興業證券表示，公司擁有極強的研發與創新能力、深厚的經驗與技術積累，核心產品符合汽車行業大趨勢，自動駕駛技術儲備充足、行業領先，有望持續享受汽車行業轉型變革紅利。伴隨全球汽車行業迎來恢復性增長、公司核心客戶表現回暖、歐洲/亞太新客戶項目持續投產，公司下半年有望走出業績低谷，重回增長通道，給予公司目標價6.29元，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：久旱逢甘露 邊瓣最正路？

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撰文：林衛

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板塊 汽車零部件股 港股 目標價 買入 耐世特（01316）

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