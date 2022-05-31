ABC Pathways Group 成立「結盟學校」及「友好學校」 與多間小學正式結盟接龍

ABC Pathways Group (下稱ABC) 欣然宣布與多所「直資」、「私立」、「國際」學校正式成為「結盟學校」及「友好學校」，當中包括啓思小學 (私立)、宣道會劉平齋紀念國際學校 (國際)、保良局林文燦英文小學 (直資)、福建中學附屬學校 (直資) 等。



集團旗下的學生，凡學術成績達到ABC校內要求及擁有良好品格，便可進行內部申請。基於每年學位有限，成功完成評估後，ABC創辦人Mrs Bally Wong將親自核實申請，了解學生的能力及家庭的理念是否合乎目標學校的要求後便會作出推薦，當中ABC Pathways International Kindergarten 及 ABC Pathways School 的 iLearn Academy學生優先。

▲ ABC Pathways Group 首間「結盟學校」為宣道會劉平齋紀念國際學校。（左）ABC Pathways Group 創辦人Mrs Bally Wong、(右) 宣道會劉平齋紀念國際學校 - 許陳幹華博士

成立「結盟學校」的原因，是希望為ABC悉心栽培的每一位優質小樹苗，尋找一所合適的學校，讓他們繼續在各優質學校手中茁壯成長。創辦人Bally解釋：『集團全名的第二個字是「Pathways」，意指為ABC學生於學習道路上，提供最多的選擇。』同時，期望與多所目標一致的學校結盟，可成就「快樂學習」及「成績」兼備的辦學使命，真真正正達到「家庭、親子、學習」三贏局面。

▲ 保良局林文燦英文小學亦是ABC其中一間「友好學校」。（左）保良局林文燦英文小學文詩詠校長，(右) ABC Pathways Group 創辦人Mrs Bally Wong

身為劍橋在港唯一的「教育合作夥伴」，ABC Pathways Group 擁有13所學校，當中包括課後英語學校、國際幼稚園等教育機構，現就讀學生超過5,000人，幼稚園及小學生各佔50%。

▲ ABC全名中的「Pathways」，意指為學生於學習道路上提供最多的選擇，並尋找「最合適」的學校。

「以學生為本」是「結盟學校」計劃的目標，為學生尋找「最合適」，非「最好」的學校。ABC致力發掘每位學生的潛能，成功栽培了不少優越及有自信的學生。過去幾年， ABC Pathways International Kindergarten 95%的畢業生獲入讀第一志願的心儀學校。當中大部分更是Band 1 的津貼學校、直資學校、私立學校及國際學校，ABC的學生不論在品格及學業上都獲得學校的高度評價，真真正正實踐了ABC的承諾，培養學生成為一個「德才兼備」的人。



Bally重申：「除了培育優秀成績，必須尋找一所合符小朋友性格、家庭理念的學校，才可減少錯配。入讀一間不合適的的學校，是惡夢的開始，更加浪費了孩子寶貴的時間。」。因此，ABC的教學團隊會事先到小學參觀，了解不同學校的教學理念，再為家長安排「ABC小一入學講座專場」，務求在選擇前深入認識學校，為小朋友尋找一個最合適的學校。「升讀一所合適的升小學，有足夠的能力駕馭，因為ABC畢業生升小後，無論在成績及品格都有出色的表現。」



ABC Pathways International Kindergarten

2022-23年度入學申請 / PN-K2 插班生申請：https://bit.ly/3wsIMSz



(特約)