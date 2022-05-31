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日本試行小型旅行團旅遊 有泰國旅客確診新冠

環球社會熱點 11:33 2022/05/31

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日本早前試行開放4國小型旅行團旅後，並計劃6月10日起重新迎接外國旅客入境。但其中一名來自泰國的旅客在旅行期間確診新冠肺炎，目前感染途徑未明，同行的3名泰國旅客暫時獲安排隔離。

【北韓疫情】發燒個案重上10萬 據報放寬防疫 【下一頁】

日本上周二（24日）啟動試行計劃，批准來自美國、澳洲、泰國及新加坡的旅客以小型旅客團形式，到指定日本縣市旅遊。

其中一團來自泰國的小型旅行團，共4名年齡介乎30至50多歲的旅客，上周五（27日）經東京羽田機場轉抵福岡機場。

一行四人期間遊覽福岡市鬧市區天神及大分縣溫泉勝地。旅行團原定周一（30日）轉往大分縣別府市繼續行程。

但其中一名旅客周一早上報稱喉嚨痛，其後接受快速檢測確診新冠肺炎，但屬輕症患者並無發燒等症狀。當局其後安排同行3名旅客進行快速檢測，結果同樣呈陰性，獲安排於酒店隔離。

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根據日本政府早前宣布的計劃，日本將由6月10日起進一步迎接外國遊客入境。日本初步將接受有導遊帶領的旅行團，沖繩那霸及北海道新千歲機場亦會恢復國際航班升降。

對於第一階段旅客將如何分級，哪些國家及地區被列入只須檢測便可入境的藍色級別，以及是否沿用6月1日生效的分級名單，需留待日本外務省稍後公布。

按6月1日生效的分級名單，香港被列為最低風險的藍色級別，即不用向日本政府出示新冠疫苗接種證明，也可以免除入境後的檢測與隔離。

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責任編輯：鄭錦玲

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