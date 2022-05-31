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【烏克蘭戰爭】拜登拒向烏供遠程火箭系統 俄稱言論合理

環球社會熱點 11:31 2022/05/31

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俄羅斯入侵烏克蘭已近百日，烏克蘭東部戰情仍膠著。美媒上周有報道指，美國政府考慮向烏克蘭提供被視為攔截搶灘利器的火箭系統。但美國總統拜登周一表明，美國不會向烏克蘭提供射程可達俄羅斯的遠程火箭系統。俄羅斯回應指拜登言論合理。

歐盟禁運佔三分二進口量俄石油 就制裁達成共識 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）及《華盛頓郵報》上周五（27日）報道，美國政府正考慮向烏克蘭提供簡稱海馬士（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統。

但俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上周警告，西方國家不要向烏克蘭提供可攻擊俄羅斯領土的武器，否則戰爭將會升級。

拜登（Joe Biden）周一（30日）向記者證實，美國不會向烏克蘭提供射程可達俄羅斯的火箭系統。目前尚未清楚拜登是否指不會提供MLRS。有美國高級官員指，當局仍考慮提供多管火箭發射系統（MLRS），但不會具備任何遠程攻擊能力。

美國早前已向烏軍提供數千枚刺針（Stinger）防空導彈及標槍（Javelin）反坦克導彈，以及先進的無人機等軍備。

塞爾維亞懶理歐盟制裁 與俄敲定天然氣貿易 【下一頁】

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示拜登言論合理（reasonable）。他同時警告，若俄羅斯領土受到襲擊，俄軍將攻擊作出決定的核心成員。

烏克蘭此前一直要求美國供應MLRS。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）形容烏東頓巴斯（Donbas）的情況極差，指火箭系統有助烏軍提升裝備以奪回南部城市赫爾松（Kherson）等地。

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責任編輯：李俊儀

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