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【機迷福音】PC首個PS5模擬器Kyty登場　可運行PS4或PS5遊戲

科技 12:00 2022/05/31

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「Kyty」模擬器現時仍處於早期開發階段，但已能運行一些PS4遊戲。（InoriRus）

芯片開發及運輸等均受新冠疫情影響，出現延誤，導致全球PlayStation（PS5）長期缺貨，令眾多機迷難以購入PS5。程式開發商InoriRus最近發布了首個PC平台的主機模擬器「Kyty」，據悉可運行PS4 / PS5遊戲。

【機迷熱話】搶先全球　香港區PlayStation Plus今登場

「Kyty」是目前InoriRus開發中的第三個PS4模擬器，此前的兩個PS4模擬器是「Spine」和「GPCS4」，但「Kyty」將可以模擬PS5主機。

【元宇宙】Sony擬跨平台推動元宇宙　CEO：將發揮主導作用

雖然「Kyty」模擬器現時仍處於早期開發階段，但已能運行一些PS4遊戲，例如InoriRus在其YouTube頻道上，就公布了使用「Kyty」運行PS4遊戲《百戰天虫WMD》的畫面。

InoriRus表示，「Kyty」模擬器現階段仍缺乏對音效輸入/輸出、MP4影片、網絡和多用戶的支援，所以暫時無法顯示/運行任何PS5遊戲。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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