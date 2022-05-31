▲ 【618購物節】高盛：618首周預售表現健康 產品減價幅度穩定

內地開始放寬防疫措施，上海6月起大規模解封，各電商務求在「618購物節」之中盡量搶回失去的生意，高盛發表報告表示，以首周618數據看（5月23至30日），新興產品熱潮帶動下，預售表現呈健康勢頭，而貨品減價幅度相對穩定。

過去618購物節生意額佔第2季達40至50%，因此，對於要追回4至5月因封城而損失生意的電商，618購物節尤其重要。該行指，以著名家用清潔電器及投影器的旗艦店，估計目前其銷售價值已達去年的40%以上，並逐日遞增。京東 （09618） 指，Z世代銷售增長75%，料當中喜好家用清潔電器、投影器、潮流消費品等產品。

至於價格方面，高盛指，貨品價格大致穩定，由於清潔電器、家居投影器、智能產品大賣，普遍舊存貨減價相對「雙11購物節」只有單位數字，甚至有部分公司將其入門產品加價，而不同的產品亦有升級。另外，高盛又指，目前正值618購物節，不同品牌表現正在浮動，但排行與去年「雙11」較為穩定。

阿里巴巴 （09988） 升1%，報95.85元，京東現升0.7%，報224.6元，

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編輯：姚卓然