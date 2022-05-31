【宏觀數據】官方數據連績3月處收縮區 5月製造業PMI報49.6

國家統計局周二（31日）發布，中國5月官方製造業採購經理人指數（PMI）回升至49.6，較上月反彈2.2個百分點，反映製造業景氣度有所改善，但仍然連續3個月處於榮枯綫之下。另非製造業商務活動指數報47.8，亦較上月回升5.9個百分點。

國家統計局解讀，5月產需兩端均有一定恢復。生產指數、新訂單指數分別報49.7和48.2，較上月回升5.3、5.6個百分點，顯示製造業景氣水平有所改善，而需求回落速度亦見收窄，但動力有待增強。

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調查結果顯示，近期出台的一系列打通物流和產業上下游銜接堵點政策成效有所顯現，5月份反映物流運輸不暢的企業比重較上月下降8個百分點，但仍需繼續做好物流保通保暢工作，保障產業鏈供應鏈穩定。

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撰文：林衛