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歐盟禁運佔三分二進口量俄石油 就制裁達成共識

環球政治 10:52 2022/05/31

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歐盟周一（30日）展開領袖峰會商討對第6輪俄制裁措施，各成員國於會上達成部分共識，同意禁運佔歐盟由俄羅斯進口超過三分之二數量的石油。歐盟指上述制裁措施旨在重挫俄財政來源。

塞爾維亞懶理歐盟制裁 與俄敲定天然氣貿易 【下一頁】

歐盟領袖峰會為期兩日，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）周一會後於Twitter發文宣布，歐盟内部就禁運俄羅斯石油的協議達成共識。

米歇爾表示協議立即涵蓋歐盟由俄羅斯進口超過三分之二的石油量，目標是削減俄羅斯發動戰爭的龐大資金來源，藉此向俄施壓使其結束戰爭。

據悉，歐盟由俄進口約三分之二的石油量是經運油船運輸，有三分之一是經由德魯日巴（Druzhba）輸油管運送。禁令將適用於通過船運交付的俄羅斯原油。

一旦與德魯日巴管道相連的波蘭和德國今年底前停購俄石油，石油禁運措施將涵蓋歐盟由俄羅斯進口的90%石油量。

歐盟暫時豁免餘下10%的俄石油進口量，以方便匈牙利、斯洛伐克和捷克等暫時無法尋找替代供應的國家，可繼續有足夠石油供應。

歐盟同時獲得各成員國領袖的保證，可在石油供應突然中斷的情況下採取緊急措施。

歐盟未就禁運俄油達共識 管道方案爭中歐支持 【下一頁】

歐盟峰會上也就歐盟第6輪對俄制裁的其餘措施取得共識，包括將俄羅斯最大銀行「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）剔除出環球銀行金融電信協會SWIFT。

歐盟領袖會上更支持總值約90億歐元的一攬子歐盟貸款，其中一部分屬贈款用於償還部分利息，供烏克蘭維持政府運作及繳付約兩個月的薪金。

歐盟為俄羅斯能源最大買家，歐盟平均每日進口約240萬桶俄羅斯原油，俄原油佔歐盟去年27%的進口量。其中約35%是通過管道輸送至歐盟。

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責任編輯：鄭錦玲

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