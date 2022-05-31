大新銀行慶祝成立75周年　推出社區、中小企、環保活動助啟經濟活力

大新銀行有限公司(「本行」)今日宣佈，為慶祝成立75周年重要里程碑，由六月開始以「服務香港75載承先啟後共創未來」為主題，推出連串覆蓋社區、中小企、客戶與環保生活等領域的活動，一方面向全港市民及客戶表達謝意和分享喜悅，同時亦希望藉著新冠病毒疫情漸趨穩定，幫助重啟香港社區和經濟活力，倡導可持續生活主張。

▲ 大新銀行集團董事總經理兼行政總裁王祖興先生(左)及大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐(右)出席大新銀行75周年傳媒活動，宣佈推出連串覆蓋社區、中小企、客戶與環保生活等領域的活動，向全港市民及客戶表達謝意和分享喜悅，同時亦希望藉著新冠病毒疫情漸趨穩定，幫助重啟香港社區和經濟活力，倡導可持續生活主張。

大新銀行集團董事總經理兼行政總裁王祖興先生表示：「本行自1947年創行至今，一直與香港共同成長，見證香港經濟起飛，為本地經濟作出積極貢獻。期間，本行由一間服務本地個人及工商業客戶的社區銀行，業務擴展至中、港、澳地區共70個網點。本集團衷心感謝客戶多年來的信任和支持，亦對全體員工的努力和貢獻深感欣慰。展望未來，大新銀行將努力體現與客戶『同步更進步』的品牌理念，努力承傳審慎財務信念，不斷培育著重服務質素的文化，為客戶提供適切和歷久常新的體驗。」



大新銀行75周年紀念活動，主要環繞四大範疇：推動社區與眾同樂、推動環保綠色生活、推動中小企可持續發展，以及回饋客戶活動。為把歡樂氣氛帶到社區，本行將於7月24日星期日舉辦「週日天星小輪免費乘搭日」，又與本地毛綫塗鴉藝術家聯手，在天星小輪中環和尖沙咀上層碼頭及多間大新銀行分行内，展出以「豐盛傳承灌溉未來」為主題的創意公共藝術作品。

▲ 大新銀行慶祝75周年，將於2022年7月24日舉行「週日天星小輪免費乘搭日」，回饋客戶及香港市民的支持。另外又與本地毛綫塗鴉藝術家聯手，在天星小輪中環和尖沙咀上層碼頭及多間大新銀行分行内，展出以「豐盛傳承灌溉未來」為主題的創意公共藝術作品，為本地社區增添色彩。

在推動可持續綠色生活方面，本行將冠名贊助世界綠色組織於今年稍後舉辦的「2022地球。敢『動』行」活動，鼓勵大眾以步行減低碳排放；活動中並將邀請香港年輕運動員助力推動減碳生活，和向指定慈善環保機構捐出75萬港元。



至於中小企活動方面，大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍小姐表示：「中小企為香港經濟命脈，大新銀行關注中小企生態圈發展，在可持續經濟發展推進的大環境下，希望協助中小企了解箇中對業務轉型的要求。就此，本行即將與香港地球之友合作，就特定行業推出主題研討會，並同步攜手推出『中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃』，鼓勵中小企就可持續業務轉型邁出第一步。」



最後，為了回饋現有客戶的支持及吸引全新客戶，本行將於6月13日至8月26日期間，舉行為期75天的「75周年開心大抽獎」，送出達750份豐富奬品。



有關大新銀行75周年紀念活動詳情，可按此瀏覽有關專頁www.dahsing.com/75Anniv。



關於大新銀行



大新銀行有限公司（「大新銀行」）為香港上市公司大新銀行集團有限公司（HKG:2356）旗下全資附屬銀行。大新銀行植根香港75 年，一直憑著「以人為本」的精神為客戶提供優質銀行產品及服務，並不斷推動「同步更進步」的企業理念，與香港、大灣區至更廣泛地區的客戶共同成長。憑藉多年的銀行業務經驗及穩固基礎，大新銀行業務範疇覆蓋零售銀行、私人銀行以至商業及企業銀行等專業服務。近年大新銀行更積極投資於銀行產品及服務數碼化，與香港智慧銀行發展和推動金融普及的趨勢同步前進。



除上述香港銀行業務外，大新銀行亦全資擁有大新銀行（中國）有限公司、澳門商業銀行股份有限公司和安基財務有限公司（OK Finance），並為重慶銀行策略性股東，持股量約13%。大新銀行及其附屬公司於香港、澳門及中國內地共有約70個業務網點。



(特約)