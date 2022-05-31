▲ 【大行報告】花旗：燃氣股及清潔能源股今年盈利增長放慢 看好具現金流、低負債及盈利持續上升股份

花旗預期，受疲弱經濟，以及成本上升削減毛利率影響，燃氣股及清潔能源股今年平均純利增幅會由過去5年平均24.2%，降至13.5%，當中風電及太陽能平均增長最高，年增長率約23.8%。該行稱，公用股及清潔能源股在可接受的風險水平下，仍有望出現理想增長，偏好擁有正面現金流、低負債及盈利持續上升的個股，首選隆基綠能（滬：601012）、國電南瑞（滬：600416）、新奧股份（滬：600803）、龍源電力 （00916） 、新奧、華潤電力 （00836） 、港燈 （02638） 。

花旗指，要留意未來30日煤氣 （00003） 會否有加煤氣費的可能，未來90日則要留意LONGI會否受惠於美國減關稅。

花旗：美國可能削減中國太陽能設備的關稅

花旗調高今年全球太陽能裝機預測2.5%至205吉瓦，2023年升至230吉瓦，2024年升至250吉瓦，主要由於內地增加關稅補貼，歐洲減少對俄氣的倚賴及美國可能削減中國太陽能設備的關稅。

燃氣方面，花旗調低今年內地燃氣消耗量增長2個百分點至6%，約3770億百立方米，以反映內地經濟增長放慢，燃氣價格上升及疫情引發封城。

花旗稱，本港公用股今年來表現跑贏大市，主要因業務與內地經濟下滑關係不大，建議同時增持港燈並減持中電 （00002） 。

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