  • 30°C
香港時間 : 2022531日 (二) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】花旗：燃氣股及清潔能源股今年盈利增長放慢　看好具現金流、低負債及盈利持續上升股份

股市 10:43 2022/05/31

分享：

分享：

【大行報告】花旗：燃氣股及清潔能源股今年盈利增長放慢　看好具現金流、低負債及盈利持續上升股份

花旗預期，受疲弱經濟，以及成本上升削減毛利率影響，燃氣股及清潔能源股今年平均純利增幅會由過去5年平均24.2%，降至13.5%，當中風電及太陽能平均增長最高，年增長率約23.8%。該行稱，公用股及清潔能源股在可接受的風險水平下，仍有望出現理想增長，偏好擁有正面現金流、低負債及盈利持續上升的個股，首選隆基綠能（滬：601012）、國電南瑞（滬：600416）、新奧股份（滬：600803）、龍源電力 （00916） 、新奧、華潤電力 （00836） 、港燈 （02638）

花旗指，要留意未來30日煤氣 （00003） 會否有加煤氣費的可能，未來90日則要留意LONGI會否受惠於美國減關稅。

花旗：美國可能削減中國太陽能設備的關稅

花旗調高今年全球太陽能裝機預測2.5%至205吉瓦，2023年升至230吉瓦，2024年升至250吉瓦，主要由於內地增加關稅補貼，歐洲減少對俄氣的倚賴及美國可能削減中國太陽能設備的關稅。

燃氣方面，花旗調低今年內地燃氣消耗量增長2個百分點至6%，約3770億百立方米，以反映內地經濟增長放慢，燃氣價格上升及疫情引發封城。

花旗稱，本港公用股今年來表現跑贏大市，主要因業務與內地經濟下滑關係不大，建議同時增持港燈並減持中電 （00002）

相關文章：【業績｜燃氣股】北京控股去年溢利大升87%、末期息每股85仙　俄烏戰爭對生產經營未有直接影響

相關文章：【光伏股】信義能源斥資近32億元購信義光能4個太陽能發電場

 

港股 中電控股（00002） 港燈－SS（02638） 投資推介 減持 增持 花旗銀行 新奧股份（滬：600803） 電力 太陽能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【SPAC】Vision Deal將在下月10日掛牌　集資10億、傳已獲足額認購
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款