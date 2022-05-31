  • 30°C
香港時間 : 2022531日 (二) 10:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高銀財困】高銀金融國際中心買賣協議已終止　買方對終止交易提出異議

股市 10:02 2022/05/31

分享：

分享：

【高銀財困】高銀金融國際中心買賣協議已終止　買方按金已被沒收

高銀金融 （00530） 公布，收到於5月13日（百慕達時間）舉行的押後聆訊中發佈的命令蓋章文本，經聽取呈請人律師及本公司律師陳詞後，百慕達最高法院將呈請聆訊押後至8月26日。

同日，法院拒絕公司申請擱置委任共同臨時清盤人的命令，並下令自5月13日起委任公司的共同臨時清盤人，僅為公司進行重組。公司表示，於5月26日（百慕達時間），公司代表律師已代表公司申請對上述裁決進行上訴，正就該命令的法律效力和委任共同臨時清盤人一事尋求法律意見。

而根據公司法律顧問提供的意見，公司股份進行任何轉讓均不會因該命令或委任共同臨時清盤人一事而受到影響，且無須就此取得認可令。

出售高銀金融國際中心買賣協議已終止

另外，高銀金融公布，有關出售高銀金融國際中心之交易並未於4月29日完成。於上述聆訊前，Smart Edge的接管人通知公司，聲稱就該項交易訂立的買賣協議已經終止，而買方所支付的按金已被沒收。

於5月16日，買方通知公司，其已於高等法院向Goal Eagle及成美（即買賣協議的賣方並均為公司之附屬公司，自2020年10月委任接管人後，公司已失去對其之控制權）發出傳訊令狀，其中包括聲明終止買賣協議屬不恰當，及要求發出具體執行買賣協議的命令。

再者，公司獲買方通知，其對涉嫌不當地終止買賣協議提出異議，且其仍在與接管人進行磋商。因此，交易會否完成取決於該等法律程序的結果或解決方案。 如該項交易能夠完成，公司預期貸款及票據所產生的未償債務將可由所得款項償還。

相關文章：

【呈請破產】高銀金融潘蘇通再遭呈請破產　中行深圳分行入稟

【禁清盤呈請】高銀金融旗下公司及潘蘇通遭追逾8億　反向入稟限制清盤呈請

【高銀財困】接管人確認已就高銀金融國際中心訂立買賣協議

編輯：姚卓然

港股 高銀 高銀金融（00530）

上一篇文章

【生科股】和鉑醫藥升一成　與映恩、LegoChem訂立ADC藥物合作協議

下一篇文章

內地製造業採購經理人指數今公布　焦點股睇實清啤（00168）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【SPAC】Vision Deal據報將在下月10日掛牌　發行價每股10元、集資10億
【SPAC】Vision Deal據報將在下月10日掛牌　發行價每股10元、集資10億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款