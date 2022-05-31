【高銀財困】高銀金融國際中心買賣協議已終止　買方對終止交易提出異議

▲ 【高銀財困】高銀金融國際中心買賣協議已終止 買方按金已被沒收

高銀金融 （00530） 公布，收到於5月13日（百慕達時間）舉行的押後聆訊中發佈的命令蓋章文本，經聽取呈請人律師及本公司律師陳詞後，百慕達最高法院將呈請聆訊押後至8月26日。

同日，法院拒絕公司申請擱置委任共同臨時清盤人的命令，並下令自5月13日起委任公司的共同臨時清盤人，僅為公司進行重組。公司表示，於5月26日（百慕達時間），公司代表律師已代表公司申請對上述裁決進行上訴，正就該命令的法律效力和委任共同臨時清盤人一事尋求法律意見。

而根據公司法律顧問提供的意見，公司股份進行任何轉讓均不會因該命令或委任共同臨時清盤人一事而受到影響，且無須就此取得認可令。

出售高銀金融國際中心買賣協議已終止

另外，高銀金融公布，有關出售高銀金融國際中心之交易並未於4月29日完成。於上述聆訊前，Smart Edge的接管人通知公司，聲稱就該項交易訂立的買賣協議已經終止，而買方所支付的按金已被沒收。

於5月16日，買方通知公司，其已於高等法院向Goal Eagle及成美（即買賣協議的賣方並均為公司之附屬公司，自2020年10月委任接管人後，公司已失去對其之控制權）發出傳訊令狀，其中包括聲明終止買賣協議屬不恰當，及要求發出具體執行買賣協議的命令。

再者，公司獲買方通知，其對涉嫌不當地終止買賣協議提出異議，且其仍在與接管人進行磋商。因此，交易會否完成取決於該等法律程序的結果或解決方案。 如該項交易能夠完成，公司預期貸款及票據所產生的未償債務將可由所得款項償還。

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編輯：姚卓然