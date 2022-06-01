浸大持續教育學院「網上入學資訊日」 助文憑試考生及副學位畢業生掌握最新升學資訊

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與光同行到基層，逆風飛翔暖人心
香港浸會大學持續教育學院（SCE）將於6月11日（星期六）上午11時至下午4時30分舉辦「網上入學資訊日2022」，為高中學生、副學位畢業生、家長及教師詳盡介紹浸大自資課程的最新資訊及升學出路。
社會步伐不斷加快，生活充斥著未知的變數，身處這個計劃總趕不上變化的時代，年輕人應該如何規劃未來？學院於資訊日當天將舉辦一場網上主題講座，並邀來兩位分別來自教育界與社企界的翹楚俊彥跟青年對談，從不同身份和角度探討「規劃人生」的意義，思考如何在變幻莫測的未來辨識方向、應對挑戰。主題講座詳情如下：
講題： 新世代應該如何思考「規劃人生」？
講者： 何玉芬博士（香港輔導教師協會主席）
凌浩雲先生（社聯社會企業商務中心首席顧問）
時間： 下午2時
為照顧不同學生的升學需要，學院當日亦會安排多達26場網上課程講座及諮詢環節，介紹學院的各項全日制課程，重點講解各課程的特色、入學要求、銜接階梯以至海外交流及實習機會等核心資訊，更有來自不同課程的畢業生親身分享浸大校園生活，讓大家多方位了解心儀課程。升學以外，個別行業的培訓要求與就業前景也是不容忽視的重要議題，為此，學院請來多位資深業界精英擔任講座嘉賓，包括由銅鑼灣維多利亞幼稚園總校長孔美琪博士，BBS，JP主講的「培育今天的學生，迎接明天的世界！」，以及由前東區尤德夫人那打素醫院急症科部門運作經理劉炳發先生主講的「急症科護士的日與夜」，深度分析行業的挑戰與機遇。
資訊日網站設有課程攤位，一站式提供文憑至學位程度的升學資訊。參加者可於各課程攤位與我們進行即時對話，深入了解課程、選科、升學及就業出路等。
資訊日歡迎公眾參與，首200位成功登記人士更可獲贈實用禮品，有關活動詳情可瀏覽網址 https://hkbusceinfoday.eventx.io ，或電郵至 sceinfoday@hkbu.edu.hk 查詢。
香港浸會大學持續教育學院成立於1975年，轄下的國際學院、持續及專業教育部、幼兒及基礎教育部和護理教育部為中學畢業生提供涵蓋不同類別的全日制學士、副學士、高級文憑及文憑課程。學院亦有為副學位畢業生提供浸大及南澳大學銜接學位課程，以滿足年輕人不同的學習需要。
(特約)