男神亦要對抗「口罩肌」He Plus Beauty 疫下開張主攻男士美容市場 

近年,護膚亦不再是女士專利,男士於疫情下亦同樣面對因長期佩戴口罩引致的「口罩肌」問題。隨著社交距離措施逐漸放寬,與親友「報復式」見面聚餐機會增多,如果於疫情下養成了「口罩肌」,又怎能以最佳狀態示人?



為提升顏值,令「除罩」後的自己看上去更精神,不少男士們到美容院做護膚療程。有見及此 ,He Plus Beauty 更於疫下開張 ,提供一系列男士專屬美容服務。



兼容男性女性客人 歡迎帶同「Plus One」



He Plus Beauty除了專注男士護理之外,亦歡迎他們帶同「Plus One」,如男士帶同女友、爸爸帶同囡囡,實行「情侶檔」、「父女檔」一同扮靚,同時增進感情,免卻市面上美容院大多只單獨招待男賓或女賓而不能一同護膚等情況。



採用導師級治療師及醫學級美容品牌 信心保證



眾所周知,美容業市場上的服務參差,美容師所擁有的相關知識、手勢不一,令消費者甚感疑惑。He Plus Beauty的治療師均具有導師級資格,持有多項國際證書,具備豐富教學及待客經驗,手勢舒適到位。

此外,店舖著重用於客人肌膚上的產品來源,選用來自歐洲的醫學級護膚品牌,質量絕對有保證。



首創18分鐘快閃護理 為客人於百忙中充電



都市人生活節奏急速,為了讓客人可以忙裏偷閒 ,店舖首創18分鐘快叉護理,相若於一個快閃下午茶的時間,即可迅速給肌膚充電。加上店舖位於中環商業區 ,交通方便 ,讓上班族能於午飯時間、放工後、約會前、甚至會議之間,給肌膚迅即潔淨、保濕、提亮,給予人煥然一新的感覺。

店內精緻的輕工業風裝修設計,提供輕鬆舒適環境,讓客人可以靜心享受細心到位的美容療程的同時,亦可於繁重緊張的生活中抖抖氣。



單次收費 明碼實價



不少客戶反映光顧美容服務時「中伏」,被不良手法引導購買昂貴療程。本店拒絕硬銷,所有護理療程均採用單次收費,明碼實價,絕無隱藏收費,讓客人可以完全專注享受護理過程,不受銷售騷擾。



新張期內,首次惠顧客戶專享試做優惠,所有護理項目均可以半價優惠購買。(只限首次惠顧客戶及首個護理項目,優惠受條款及細則約束)

He Plus Beauty

地址:中環域多利皇后街5−8號鴻基大廈1702室

電話/WhatsApp:51998220

Facebook : He Plus Beauty Facebook Page

Instagram : heplushk



(特約)