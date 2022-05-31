港股5月造好升市收場　話你知如何一個月閃賺5厘高息

港股於5月最後一個交易日造好，恒生指數尾市抽升，全日升291點，收報21415點。汽車股尾市抽升受惠利好政策出台，投資者留意。速覽新聞精點↓↓

1.港股5月升市收場 6月有望向好：港股5月最後一個交易日造好，恒生指數升291點收報21415點，主板全日成交額2456億元。綜合5月份港股表現窄幅上落，恒指升326點，升幅1.5%。【按此】

2.內地下半年減半徵收購置稅：內地下半年減半徵收購置稅、30萬元人幣2.0升或以下排量車輛受惠。【按此】

3.油價難回落100美元之下：在俄油供應遞減下，原油供需缺口因此更大，導致油價企於高位，預期油價今年回落至100美元以下的機會偏小。【按此】

4.打工仔收「綠色炸彈」如何醒目報稅：特許公認會計師公會香港分會表示，將於6月27日至30日一連4日，為市民提供免費稅務諮詢服務【按此】

5.話你知如何一個月閃賺5厘高息：現時距離聯儲局於6月16日議息不足一個月，宜先開立1個月或以下較短期的人民幣定期存款【按此】

6.迪士尼6月招聘全職起薪點1.4萬元起：香港迪士尼指，現開放超過300個全職及300個兼職可供申請，當中主要是屬於前綫演藝人員的職位【按此】

7.英國再增71宗猴痘症確診：全球猴痘症患者人數進一步增加，英國再增71宗確診個案，非洲國家尼日利亞亦宣布錄得1宗死亡個案。【按此】

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1.【潛力股精選】孫運喜：貓眼娛樂（01896）

2.由暑期工晉升CEO 美聯布少明︰做代理最緊要與時並進！

3.上車族之選？青衣近廿年第一個新樓盤 備受租客青睞

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【13：00】港股低開後反彈，恒生指數半日升91點，收報21215點。內地今早公布5月份製造業指數勝過市場預期，電力股炒上。另外，美團 （03690） 股價於業績前上衝，升穿180元關。速覽新聞精點↓↓

1.恒股低開後反彈 50天綫上整固：港股今早先跌後反彈，第二日在50天綫（約20939點）樓上整固，長綫有望完成築底。【按此】

2.第三階段放寬社交距離措施未必下月推出：行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，香港疫情受控但處於膠著狀態，預告未必會在6月下旬落實第三階段放寬社交距離措施。【按此】

3.上海6月起大規模解封商戶有序復營：上海將在6月1日起，在疫情可控的前提下，將全面實施疫情防控常態化管理。商戶有序恢復線下營業【按此】

4.富衛FWD據報推遲在港上市：市場消息指，李澤楷下富衛集團（FWD）基於市況波動，因此決定推遲在香港的首次公開發行（IPO）計劃。【按此】

5.MIRROR演唱會實名購票暫未售韾：MIRROR演唱會門票今早10時開始公開發售，不少網民均指未能成功進入網站購票，只能不停重新載入網頁。【按此】

6.白石角Silicon Hill入場費496.8萬元：新地大埔白石角新盤Silicon Hill第1期，鐵定於周五（6月3日）首輪推售188伙，入場折實為496.8萬元。【按此】

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【09：15】美股上日休市，港股恒指黑期於今早亞洲交易時段偏軟，於21000點窄幅上落。提提你：（1）內地稍後9點半公布5月份製造業採購經理人指數（2）青島啤酒 （00168） 遭復星悉數減持套現41億（3）歐盟就對俄實施石油禁運達成共識（4）《ET開市直擊》為你即市分析市況，解答個股疑難【按此】

1.港股低開後偏軟：港股低開後走勢偏軟，恒指現企在21000點之上爭持。【按此】

2.青啤 （00168） 遭減持股價反升逾4%：青島啤酒 （00168） 遭大型股東復星國際 （00656） 悉數減持，配售價62元，較收市價65.05元折讓4.69%，涉資41.4億元。【按此】

3.印度據報向逾500家中國公司查帳：有報道引述消息人士指，印度企業事務部已開始檢查500多家中國公司的帳簿。除了中興 （00763） 和vivo，還包括小米 （01810） 、Oppo、華為技術，以及阿里巴巴 （09988） 在印度的幾個單位。【按此】

4.歐盟就對俄實施石油禁運達成共識：歐盟領導就動禁運部分俄羅斯石油達成共識，以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭，制裁措施將禁止從俄羅斯購買海運到成員國的原油和石油產品。【按此】

5.拜登今晤儲局主席鮑威爾談遏制通脹計劃：美國總統拜登將於今晚與聯儲局主席鮑威爾會面，討論美國及全球經濟，尤其對抗高通脹的一事。【按此】