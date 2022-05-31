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內地製造業採購經理人指數今公布　焦點股睇實清啤（00168）

股市 10:00 2022/05/31

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美股上日休市，港股恒指黑期於今早亞洲交易時段偏軟，於21000點窄幅上落。提提你：（1）內地稍後9點半公布5月份製造業採購經理人指數（2）青島啤酒 （00168） 遭復星悉數減持套現41億（3）歐盟就對俄實施石油禁運達成共識（4）《ET開市直擊》為你即市分析市況，解答個股疑難按此

1.港股低開後偏軟：港股低開後走勢偏軟，恒指現企在21000點之上爭持。按此

2.青啤 （00168） 遭減持股價反升逾4%：青島啤酒 （00168）  遭大型股東復星國際 （00656）  悉數減持，配售價62元，較收市價65.05元折讓4.69%，涉資41.4億元。【按此】

3.印度據報向逾500家中國公司查帳：有報道引述消息人士指，印度企業事務部已開始檢查500多家中國公司的帳簿。除了中興 （00763） 和vivo，還包括小米 （01810）  、Oppo、華為技術，以及阿里巴巴 （09988）  在印度的幾個單位。【按此】

4.歐盟就對俄實施石油禁運達成共識：歐盟領導就動禁運部分俄羅斯石油達成共識，以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭，制裁措施將禁止從俄羅斯購買海運到成員國的原油和石油產品。按此】

5.拜登今晤儲局主席鮑威爾談遏制通脹計劃：美國總統拜登將於今晚與聯儲局主席鮑威爾會面，討論美國及全球經濟，尤其對抗高通脹的一事。【按此】

＊每星期首個交易日開市追揸沽為你分析市況，做好一周部署＊

欄名 : ET新聞精點

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