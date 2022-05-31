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【港股市況】恒生指數低開17點後反覆向好　電力股造好（不斷更新）

股市 10:20 2022/05/31

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港股市況不斷更新

美股周一休市，恒生指數今早開報21106點，跌17點。恒生科技指數跌0.03%，報4350點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 跌0.2%；青啤 （00168） 升3%，MSCI半年檢結果變動將於收市後生效。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【10：20】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌近1%；渣打 （02888） 跌逾1%。

【10：17】大市最新升約31點，報21155點；科指升0.6%，報4376點。

【10：05】【生科股】和鉑醫藥升一成　與映恩、LegoChem訂立ADC藥物合作協議

【10：03】【高銀財困】高銀金融國際中心買賣協議已終止　買方按金已被沒收

【10：00】歐盟就對俄實施石油禁運達成共識，布蘭特期油收升1.9%，中海油 （00883） 升逾2%，破頂高見12.44元；中石油 （00857） 升近2%；中石化 （00386） 跌0.2%。

【烏克蘭戰爭】歐盟就對俄實施石油禁運達成共識　經輸油管進口暫獲豁免

【09：58】潤電 （00836） 升幅擴大至逾5%，高見15.66元。

【09：52】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 升逾1%。

【09：46】電力股造好，中國電力 （02380） 升近半成；潤電 （00836） 升逾4%；龍源電力 （00916） 升逾2%。

【09：43】李寧 （02331） 再升近3%；安踏 （02020） 升逾1%；特步 （01368） 升逾4%。

【09：42】港股早段轉升，恒指最新升約14點，21138點；科指升0.4%，報4370點。

【09：40】榮豐億 （03683） 股價今早再升逾兩成，高見0.51元。

【09：35】中基長壽科學 （00767） 公布，與深圳市南北醫藥簽署商品採購合同。南北醫藥向其分批採購10萬瓶ZJ1針葉櫻桃復合片，總值3180萬元人民幣，中基長壽科學升逾三成，高見0.075元，成交101萬元。

【09：33】中國5月官方製造業PMI為49.6，高於前值的47.4及預期的48.9。

【09：27】力世紀 （00860） 績後逆市向上，股價升逾1%。

【09：25】滔博 （06110） 績後向下，股價低開逾1%。滔搏全年純利24.47億元，按年少11.7%。

【高息體育股】滔搏開市跌1%　末期息連特別息派0.3人幣、全年派0.43人幣、股息率約9.1厘

【09：22】恒生指數開報21106點，跌17點。恒生科技指數跌0.03%，報4350點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.3%；美團 （03690） 跌0.2%；青啤 （00168） 升3%。

【09：13】期指開報20900點，跌92點或0.4%。

【08：48】MSCI半年檢結果變動將於收市後生效。

【MSCI半年檢】MSCI中國指數納入33股　東方海外升7%領新貴、內房股成剔出重災

【MSCI半年檢】MSCI指數改為追蹤百度B站等4家中概股港股　誰是潛在贏家？

【08：47】恒指黑期跌約65點，報21034點；道指期貨跌121點，報33189點。

【08：00】【開市9點半】阿里巴巴變相加入北水賽道　或分薄北水買騰訊

【07：59】【業績｜電動車】力世紀中期扭虧為盈賺576萬元　不派息

【07：49】新城發展發行優先綠色票據集資近8億元　用於債務再融資及綠色項目

【07：45】【青島啤酒168】復星悉數減持青島啤酒　套現約41億

【07：45】美股休市，6月夜期窄幅上落，收市跌80點，收報20912點，滙豐倫敦收市折算報52.5港元，較港收市價52.4元高0.2%。

【07：30】歐洲股市周一收市造好，美元走軟，美滙指數回落至101水平，投資者對美國聯儲局積極收緊貨幣的預期降溫，憧憬歐美加息幅度未必如早前預期般大。泛歐STOXX 600指數報446.57點，收漲2.64點，漲幅0.59%；英國富時100指數報7600點，升14點或0.19%；德國DAX指數報14575點，漲113點或0.79%；法國CAC 40指數報6562點，升46點或0.72%。

歐股周一收市上揚 法德股升逾0.7%

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

責任編輯︰梁浩碩

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