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新基建有望迎來超預期表現

宏觀解讀 08:40 2022/05/31

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當前，中國經濟面對「穩增長」的內外壓力，基建作為行之有效的老辦法再次被寄予厚望。「老辦法」可否緩釋「新壓力」？考慮到中國地大物博的要素特徵，分析新基建與傳統基建的戰略縱深、國家資本與社會資本的激勵兼容、城市規劃與鄉村振興的齊頭並進，前景依舊值得審慎樂觀。基於數據分析，我們判斷，在現代化基建戰略定位全面提升的情形下，未被計入的算力網絡、數據中心、智能物流等超前領域或將實現較高投資增速，新基建實際對經濟增長的貢獻有望顯著提升。

根據World Economic Forum Global Competitiveness Index的評估，2019年中國基礎設施競爭力評分達到77.9，接近高收入經濟體的平均值（80.8），表明中國基礎設施建設已較為完善。因此，當前提出全面加強基建並不意味著「大水漫灌」和「重覆建設」，而是要根據實際情況查漏補缺，適度超前建設科技型基礎設施。我們認為，相比傳統「鐵公基」，上述新型基礎設施領域更可能成為社會資本湧入的對象。

一方面，新基建提供了高收益的選擇。長期以來，社會資本參與基建領域主動性不高的原因主要在於項目風險與收益的不平衡。傳統基建項目具有很強的「特許經營」性質，當地方政府將基建的項目收益轉移給社會資本後，對其授權競標的「兜底」意願將會顯著下降。然而，高風險並不對應高回報，鑒於大多數基建項目運營期限長，更多考慮社會效益而非經濟效益，營運利潤多年為負的情況較為常見，即使是優質項目的內含報酬率（IRR）也不會太高。以今年上市的某高速REIT為例，發行規模為93.99億元，按照其未來現金流測算，IRR為6.61%。相較之下，新基建項目市場化程度和投資回報率則顯著更高，比如IDC數據中心項目的IRR普遍在10%-20%，5G項目的IRR也大多高於10%。

另一方面，新基建與實體經濟的數字化轉型環環相扣，有望與社會資本的其他投資項目形成協同效應（Synergy）。在上一輪基建潮中，鐵路、公路和機場共同交織形成了高效的產業鏈供應鏈，為我國發展工業製造、夯實出口韌性提供了重要土壤。而隨著數字經濟大時代的到來，以工業互聯網、數據中心為代表的新一代基礎設施也將為實體經濟的數字化轉型帶來大量增益。如果社會資本已經投資了相關賽道的標的，那麼也將同步受益於公共基礎設施的升級，投資動力有望由此激發。由於新基建目前尚未被納入統計局口徑，因而社會資本在上述領域的投入不會完全反映在基建增速上，但算力網絡、數據中心、智能物流等超前基建領域的超預期表現值得期待。

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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