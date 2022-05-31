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【烏克蘭戰爭】歐盟就對俄實施石油禁運達成共識　國際油價周二走高

宏觀解讀 22:24 2022/05/31

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【烏克蘭戰爭】歐盟就對俄實施石油禁運達成共識　經輸油管進口暫獲豁免

歐盟領導就動禁運部分俄羅斯石油達成共識，以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。報道指，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，制裁措施將禁止從俄羅斯購買海運到成員國的原油和石油產品，惟通過輸油管運輸進口的俄羅斯原油則暫時豁免，以滿足匈牙利要求。

國際油價周二走高，截至本港時間晚上10時20分左右，紐約期油升2.6%，報118.09美元；布蘭特期油升1.7%，報123.77美元。

米歇爾於Twitter發帖文表示，制裁措施將立即覆蓋75%從俄羅斯進口的石油，切斷俄羅斯一個巨大資金來源，施加最大壓力迫使其結束戰爭。至年底，9成俄羅斯石油從歐洲進口將被禁止。

歐盟成員國官員仍需就技術細節磋商並達成一致，而且制裁措施必須獲得所有27個成員國的正式確認。

匈牙利過去一個月一直反對石油禁令，並尋求保證其能源供應不會中斷，達成的制裁措施下，匈牙利可以繼續通過管道接收俄羅斯石油。目前，管道輸送的大部分俄羅斯原油都是運往德國及波蘭，兩國已表示，無論歐盟採取什麼行動，都將降低對俄羅斯石油的依賴。

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責任編輯︰梁浩碩

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能源供應 石油 制裁 歐盟 俄羅斯

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