  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (二) 08:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜電動車】力世紀中期扭虧為盈賺576萬元　不派息

股市 07:59 2022/05/31

分享：

分享：

【業績｜電動車】力世紀中期扭虧為盈賺576萬元　不派息

電動跑車概念股力世紀 （00860） 公布截至3月底止六個月中期業績，收入按年增加約92.2%至4.6億元，扭虧為盈賺576.3萬元，不派息。毛利率增3.5個百分點至約28.9%。

期內，集團收入包括出行服務分部收入約1.7億元，大增2.9倍，銷售珠寶產品、鐘錶及其他商品所得收入約2.7億元，按年升53%，貸款融資之利息收入按年持平至約1910萬元。

期內，公司共交付2輛Apollo Intensa Emozione，Apollo IE 是集團的旗艦內燃機頂級超跑車型，而10台Apollo IE車型於開始生產之前均已出售。展望未來，隨著後疫情時代恢復正常營運，集團計劃在2021/22財政年度下半年交付更多Apollo IE，從而確認更多預售收益。

另外，集團訂立協議以總現金代價5000萬元出售其部分鐘錶批發業務。集團擬將出售事項所得款項用於進一步發展設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑和豪華智能電動車以及出行服務業務的增長，並用作一般營運資金用途。

力世紀去年底遭長和系創辦人李嘉誠及其紅顏知己周凱旋減持，當時兩者持股均降至4.93%，低於5%的必須披露水平。

相關文章：

【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%

【電動車】電池金屬牛市結束？　高盛：未來兩年鈷、鋰、鎳三種主要電池金屬價格將會下跌

【電動車電池】寧德時代倪軍：最遲2035年不再有燃油車銷售　將在發電輸電端加大投入力度

編輯：姚卓然

港股 力世紀（00860） 電動車 李嘉誠

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】歐盟就對俄實施石油禁運達成共識　經輸油管進口暫獲豁免

下一篇文章

新城發展發行優先綠色票據集資近8億元　用於債務再融資及綠色項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款