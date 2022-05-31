▲ 【業績｜電動車】力世紀中期扭虧為盈賺576萬元 不派息

電動跑車概念股力世紀 （00860） 公布截至3月底止六個月中期業績，收入按年增加約92.2%至4.6億元，扭虧為盈賺576.3萬元，不派息。毛利率增3.5個百分點至約28.9%。

期內，集團收入包括出行服務分部收入約1.7億元，大增2.9倍，銷售珠寶產品、鐘錶及其他商品所得收入約2.7億元，按年升53%，貸款融資之利息收入按年持平至約1910萬元。

期內，公司共交付2輛Apollo Intensa Emozione，Apollo IE 是集團的旗艦內燃機頂級超跑車型，而10台Apollo IE車型於開始生產之前均已出售。展望未來，隨著後疫情時代恢復正常營運，集團計劃在2021/22財政年度下半年交付更多Apollo IE，從而確認更多預售收益。

另外，集團訂立協議以總現金代價5000萬元出售其部分鐘錶批發業務。集團擬將出售事項所得款項用於進一步發展設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑和豪華智能電動車以及出行服務業務的增長，並用作一般營運資金用途。

力世紀去年底遭長和系創辦人李嘉誠及其紅顏知己周凱旋減持，當時兩者持股均降至4.93%，低於5%的必須披露水平。

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編輯：姚卓然