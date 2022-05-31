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【開市9點半】阿里巴巴變相加入北水賽道　或分薄北水買騰訊

股市 06:00 2022/05/31

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阿里巴巴（09988）股價升4.3%，走勢跑贏騰訊（00700）的2.4%；阿里成交增至54億元，高於近1個月的平均水平，騰訊成交78億元，卻較近月成交動力減弱；北水近期轉沽騰訊，阿里巴巴則因ETF通，卻有望首次加入北水買貨賽道。

不過，由於會投資阿里巴巴的ETF，大多數會同時持有騰訊，對騰訊來說，投資者原本已直接可從港股通買入騰訊，ETF通並不算特別消息；不過，對阿里巴巴來說，原本來港第二上市股份，內地投資者並不可透過港股通買入，故內地投資者可能由直接買入騰訊，轉為買相關的ETF，變相分薄對騰訊的資金部署。

重點新聞：

1.【ETF通分析】阿里巴巴變相加入北水賽道

2.【高息體育股】滔搏末期息連特別息派0.3人幣　全年派0.43人幣、股息率約9.1厘

3.【基金觀點】東方滙理：減持中國股票具相當風險　因中期具價值

4.【何猷龍旗下】珍寶海鮮舫下月移離香港　停業兩年、曾計劃無償捐贈海洋公園

5.【澳門賭牌】澳門政府：不會介入衛星場結業、若關閉「唔好諗住開返」　承批公司須接收所有派駐莊荷

6.【中港未通關】中港賬戶變不動戶或被停用　滙豐：有措施協助有需要客戶

7.【歐洲央行】德國5月通脹近50年最嚴重　加息預期升溫歐元見逾1個月高位

8.【美國債息】對沖基金 vs 長倉基金　前者美債淡倉規模見年半高、後者兩年來持最多美債

9.【AAPL】摩通：疫情對蘋果新iPhone產量影響或較預期嚴重　料下半年生產8700萬部iPhone 14

10.【阿里巴巴大股東】軟銀願景基金投資失利　上財年軟銀多位高管薪酬大插水

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

欄名 : 開市9點半

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