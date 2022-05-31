【開市9點半】阿里巴巴變相加入北水賽道　或分薄北水買騰訊

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阿里巴巴（09988）股價升4.3%，走勢跑贏騰訊（00700）的2.4%；阿里成交增至54億元，高於近1個月的平均水平，騰訊成交78億元，卻較近月成交動力減弱；北水近期轉沽騰訊，阿里巴巴則因ETF通，卻有望首次加入北水買貨賽道。

不過，由於會投資阿里巴巴的ETF，大多數會同時持有騰訊，對騰訊來說，投資者原本已直接可從港股通買入騰訊，ETF通並不算特別消息；不過，對阿里巴巴來說，原本來港第二上市股份，內地投資者並不可透過港股通買入，故內地投資者可能由直接買入騰訊，轉為買相關的ETF，變相分薄對騰訊的資金部署。

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