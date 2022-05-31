【ET開市直擊】內需股繼續起飛？MSCI新貴有冇炒作（附time code）

上海周三起啟動復工復產，內需股上日炒起成升市功臣，獲大摩唱好的李寧 （02331） 飆升11%，海底撈 （06862） 升近一成，潤啤 （00291） 亦升逾8%，3隻內需股成為升幅最大藍籌，帶動大市收升426點，收報21123點，一舉收復兩萬一，內需股會繼續帶動大市上衝？今日收市後正式納入MSCI中國指數的東方海外 （00316） 、聯想 （00992） 等新貴有冇炒作？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

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00：13 - 港股今日焦點速覽

01：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：12 - 亞太股市早段市況速報

01：41 - 國際油價強勢 料美國聯儲局加息步伐持續

03：50 - 油價回落至100美元之下才有機會於9月暫停加息

04：12 - 港股上日市況速覽+北水盤路

05：01 - 恒指下一站看多少？ 如企穩50天線可上望21500至21800點

06：12 - 如恒指至21800點時有國策支持 可上望22000點之上

07：02 - 港股現時升勢開始 宜分注吸納

09：24 - 內需VS基建點揀？ 內需股睇高一線

09：50 - MSCI新貴睇邊隻？ 2個原因東方海外 （00316） 值得憧憬

11：47 - 新股友和 （02347） 超額認購 要留意市況跟進

16：03 - 復星國際 （00656） 出售青島啤 （00168） 股份 如恒指偏軟料青島啤 （00168） 受壓

18：09 - ET個股推介：海爾智家 （06690）

20：14 - 港股開市前市況速報

23：01 - 港股開市初段市況速報

23：23 - 觀眾問股：安踏 （02020） 84.5元買入 上望位、止蝕位多少？

24：48 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.84元買入長揸收息 想加注甚麼價位較好？

26：16 - 觀眾問股：交通銀行 （03328） 、工商銀行 （01398） 、郵儲銀行 （01658） 邊隻比較好？未有貨可甚麼價位買入？

28：49 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 4.6元、華電 （00902） 4.58元有貨點睇？會破底嗎？要立即止蝕還是等試前底反彈？

31：35 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 42.6買入 上望及止蝕位？

33：16 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 22元有貨 昨天大市升時小回、中短線後市點睇？

34：30 - 觀眾問股：中海油 （00883） 不斷破頂 除淨前可以追入嗎？

35：43 - 港股開市初段市況速報

36：51 - 觀眾問股：潤啤 （00291） 45元買入幾錢沽？

37：55 - 觀眾問股：小米 （01810） 冇貨 前景點睇？

39：41 - 內地PMI速報＋解讀

42：50 - 恒指上望21300點已見阻力

43：04 - 消息股：青島啤酒 （00168） 、復星國際 （00656） 、滔博 （06110） 、石藥 （01093）

44：28 - 港股開市初段市況速報

44：49 - 財經日誌提提你

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