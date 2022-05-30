【加密貨幣】內地重啟經濟活動刺激比特幣重上3萬關　LUNA單日爆升逾七成後幣值仍接近零

▲ 內地重啟經濟活動刺激比特幣重上3萬關。

內地進一步重啟經濟活動的消息，刺激環球投資情緒，加密貨幣周一普遍走高。比特幣周一錄約6%的兩周以來最大升幅，升穿3萬美元關，周一最高曾逼近31000美元，重上兩周高位。

比特幣已連跌8周，較去年11月所創下的68000美元歷史高位大跌逾五成。

另外，之前暴跌99%後價值近乎歸零的穩定幣LUNA，日前推出新版本，名為 Terra 2.0.。Terra 2.0.周六升至19.53美元的高位後，僅僅數小時內便跌至4.39美元，最新約報5.9美元。

至於已被冠以「luna classic」稱號的原版LUNA，周一亦見顯著反彈，且單日爆升逾七成，惟最新幣值僅報0.000147美元。舊版LUNA於4月初曾高見逾110美元。

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