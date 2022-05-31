【MPF】強積金蝕入肉 駿隆：5月份人均蝕達4670元 今年初至今輸逾3.2萬元

疫情持續，加上美國展開加息期，環球投資市場自年初至今波動非常，關係打工仔血汗錢的強積金表現繼續見紅。康健及財富管理顧問公司駿隆表示，截至5月23日，強積金的5月份人均回報蝕4,670元；年初至今人均更累計蝕32,476元。

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據駿隆的數據，截至本月23日，該公司5月份綜合強積金指數回報為-2%，其中股票基金指數為-2.9%，混合資產基金指數為-1.8%，固定收益基金指數為-0.1%。

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從年初至今，該公司綜合強積金指數回報更達-12.4%，期內股票基金指數、混合資產基金指數及固定收益基金指數，分別累錄-15.8%、-13.4%及-3.2%。

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Gain Miles 駿隆執行董事王玉麟提醒市民: 「強積金屬長遠投資，投資者無需過分擔心短期數月的價格升跌。」他指出，強積金過去市場年率化回報達4.2%，較同期通脹率高。而過去10 年，股票基金十年期累積回報最高為200%，十年期年率化回報範圍為 -4.8%至+12.5%，一般投資者無須太過度專注短期的市場升跌，以避免不理智的投資決定如「低賣高買」。



他又指，投資市場短期波伏較大，若過度轉換基金或會蒙受損失，建議投資者以長線退休投資為目標安排強積金的部署。該公司預期，未來一年市場較波動，投資者應審慎投資。預期市場升跌將受美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭不穩定性以及中國疫情發展等主要因素影響。在美國加息週期，預期債券回報表現未必理想，投資者宜審慎投資該資產類別。

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就駿隆今天公布5月份強積金表現數據，積金局回應指，積金局留意到不時有機構定期發表強積金季度甚或一個月的短期表現報告。積金局瞭解到，強積金計劃成員關注強積金的投資表現，但每個計劃成員的情況及需要各有不同，其強積金投資按照不同階段和風險承受能力而作出不同的投資選擇，故不宜以個別報告或指數一概而論。



積金局重申，強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。強積金計劃成員應定期（例如半年或一年）審視強積金投資組合，並根據個人的投資。

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記者：陳詠妍