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【美國債息】對沖基金 vs 長倉基金　前者美債淡倉規模見年半高、後者兩年來持最多美債

股市 22:16 2022/05/30

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對沖基金美債淡倉規模見年半高，長倉基金則兩年來持最多美債。

對沖基金進一步看淡美債，反觀長倉基金對美債後市看法則轉趨樂觀，並加倉美債。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，有槓桿成份的基金，亦即對沖基金，上周對美債的淡倉規模升至2020年10月以來最高；反觀各類型長倉基金，包括退休金、保險公司及互惠基金，對美債長倉投資規模則增至2020年4月以來最大。

摩通資產管理與摩根士丹利分別預期，美債最壞時間已過，認為債市已反映了美國加息對抗通脹的預期。野村策略師Andrew Ticehurst指，部份美國經濟數據轉弱、美股正處於跌市，連同聯儲局的言論轉向溫和，都令市場解讀儲局加息步伐不如之前預期般進取。

隨著市場預測美國加息步伐不會進一步加快，美債價格近期有所回升，美債息亦由5月初所處的3.2厘數年高位，回落至近日的約2.7厘水平。

對於對沖基金與長倉基金對美債的持倉狀況迥異，分析認為是由於長倉基金會在看到一項投資的中期至長期價值時入市，而對沖基金則嘗試捕捉市場的任何變化，從而在當中獲利。

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經濟衰退 貨幣政策 基金 互惠基金 加息 長倉 美國聯儲局 通脹 對沖基金

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