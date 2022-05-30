【中國經濟】財政部：加快財政支出進度　擴大地方政府專項債支持範圍

中國財政部今午召開全國財政支持穩住經濟大盤工作視頻會議，會議提到要加快財政支出進度，盡早發揮資金和政策效益，加緊推進已納入年度計劃安排的重大工程建設，用好已下達的地方政府專項債券資金，盡快形成實物工作量。

會議提到加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍，着力促進穩增長、穩投資，省級財政部門要抓緊調整專項債券發行計劃，合理選擇發行時間，加快支出進度，確保今年新增專項債券在6月底前基本發行完畢，力爭在8月底前基本使用完畢。

疫情加上國際局勢變化等超預期因素 衝擊經濟

會議指出，3月份尤其是4月份以來，新一輪疫情和國際局勢變化等超預期因素疊加，給恢復勢頭良好的中國經濟帶來不小衝擊。各級財政部門要準確把握當前財政經濟形勢，進一步增強做好穩增長工作的責任感緊迫感。

會議提到，進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，幫企業渡難關。加快退稅進度，確保上半年基本完成小型企業以及制造業等行業中型、大型企業存量留抵稅額集中退還。加大穩崗支持力度，將大型企業穩崗返還比例由30%提至50%。配合住房城鄉建設部等部門印發通知，對受疫情影響的企業可按規定申請緩繳住房公積金，盡力降低疫情對繳存人的影響。

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