【ETF通分析】阿里巴巴變相加入北水賽道

▲ 阿里巴巴變相加入北水賽道

中港ETF通的其中一個焦點，是內地投資者可以在交易所場內買賣包含阿里巴巴（09988）的股份，現時三大指數公司的中國指數旗艦產品，阿里巴巴約佔產品的8%至9%，成為內地投資最觸目的突破點。

根據現時互聯互通基制，雖然已可投資同股不同權股份，但第二上市股份仍未被納入，故阿里巴巴仍成為少數「北水」未能直接投資的大型股份，隨着ETF通的啟動，有關界限將可被打破。

阿里巴巴最新市值2.06萬億元，在恒生指數權重7.05%，國指佔8.13%，恒生科技指數佔8.68%；至於在富時中國50指數佔8.95%，在MSCI中國指數佔8.37%。

而相關合資格ETF，即過去日均資產淨值不低於17億元，以及不屬於合成ETF，有安碩中國（02801），以及一眾恒指、科指ETF等。

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