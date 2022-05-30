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【ETF通分析】阿里巴巴變相加入北水賽道

股市 21:07 2022/05/30

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阿里巴巴變相加入北水賽道

中港ETF通的其中一個焦點，是內地投資者可以在交易所場內買賣包含阿里巴巴（09988）的股份，現時三大指數公司的中國指數旗艦產品，阿里巴巴約佔產品的8%至9%，成為內地投資最觸目的突破點。

根據現時互聯互通基制，雖然已可投資同股不同權股份，但第二上市股份仍未被納入，故阿里巴巴仍成為少數「北水」未能直接投資的大型股份，隨着ETF通的啟動，有關界限將可被打破。

阿里巴巴最新市值2.06萬億元，在恒生指數權重7.05%，國指佔8.13%，恒生科技指數佔8.68%；至於在富時中國50指數佔8.95%，在MSCI中國指數佔8.37%。

而相關合資格ETF，即過去日均資產淨值不低於17億元，以及不屬於合成ETF，有安碩中國（02801），以及一眾恒指、科指ETF等。

【ETF通】中金：ETF通短期直接影響未必很大、中長期可豐富產品種類　強化香港作為離岸人民幣理財中心地位

【ETF通】港交所早市升幅擴大至3%　瑞信料ETF通初期收入影響不大、業界人士料僅4家香港ETF合資格

【互聯互通】港交所發布ETF通南北向交易資格準則　南向ETF產品不得為合成ETF、槓桿及反向產品

【互聯互通】中港證監原則同意將ETF納入互聯互通、約需2個月準備　ETF通產品僅可在二級市場交易、不可申購贖回

港股 ETF 阿里巴巴－SW（09988） 安碩中國（02801）

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