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【歐洲央行】德國5月通脹近50年最嚴重　加息預期升溫歐元見逾1個月高位

宏觀解讀 21:06 2022/05/30

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德國5月份CPI升7.9%創近50年最大升幅，歐央行7月及9月料分別加息25點子。

德國5月份消費物價指數（CPI）按年升7.9%，不僅高於預期的7.5%，也創下1973年12月石油危機以來最大升幅。倘按歐盟調和基準計算，德國CPI升幅更錄8.7%，高於預期的8.1%之餘，也是有紀錄以來高位。

德國通脹加速，進一步強化市場對歐央行加息的預期，歐央行將於6月9日舉行下次議息會議，惟市場預期歐央行要到7月才會展開加息。

另外，歐央行首席經濟師Philip Lane表示，利率正常化下，焦點自然是每單位25點子的加息，因此7月及9月份會議上加息25點子，是基準的加息速度。

歐央行現時的存款利率為負0.5厘，意味倘歐央行一如預期在7月及9月各加息一次，每次加幅25點子，歐央行亦要到9月才告別負利率時代。

歐元今最強曾報1.0761，是4月25日以來最高。反觀美滙指數，今最弱曾報101.353，是4月25日以來最弱。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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貨幣政策 負利率 加息 歐洲央行 通脹 德國 CPI
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