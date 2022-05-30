▲ 【的士保險】泰加保險主席兼執董吳宇辭任 另3名同為安山金控高層的董事亦離場

泰加保險控股 （06161） 發公告，指吳宇已辭任公司主席及執行董事，自上周五（27日）起生效，他於其辭任後亦不再擔任根據上市規則所規定之公司授權代表；林烽、戴承延同日起辭任公司執行董事；王軍生同日起辭任公司獨立非執行董事。隨着四人辭任，意味與主要股東安山金控 （00033） 的所有相關人物，已悉數離開泰加保險控股董事會。

公告指出，上述四人各自已確認其辭任乃由於決定投放更多時間於其他公務，亦各自已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請公司股東垂注。吳辭任後，公司獨立非執行董事余祖德已獲委任為公司授權代表， 自上周五起生效。

目前泰加保險控股董事會僅剩詹達堯、余祖德，他們都在今年4月加入董事會。據上市規則，每名上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，故該公司董事目前低於上市規則相關規定之最低要求。

資料顯示，吳宇是安山金控主席和執行董事，林為安山金控執董，戴為安山金控的非執董，王為安山金控的獨立非執董。

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