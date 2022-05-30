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【著數優惠】會計師公會即日起提供免費稅務咨詢　6月27至30日回覆

Hot Talk 21:23 2022/05/30

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【著數優惠】會計師公會即日起提供免費稅務咨詢　6月27日至30日將解答疑難

近日正值報稅時期，特許公認會計師公會（ACCA）宣布，為市民提供免費咨詢服務。市民即日起可透WhatsApp、Signal、電郵或Facebook 收件匣，提交有關報稅問題及聯絡電話。公會會計師將於將於6月27日（周一）至30日（周四）晚上7時至9時期間回覆。

ACCA香港事務及大灣區發展總監蘇可茵表示，希望市民透過今次活動，能善用免稅額及獎勵措施，以及避免申報錯誤或遺漏。蘇可茵再指出，香港稅制雖簡單，但當中涉及不同細項，如自僱人士免稅額、僱傭遣散費課稅條例、緩繳暫繳稅或分期繳稅申請資格，以至「扣稅三寶」，即「強積金可扣稅自願性供款」、「合資格自願醫保」及「合資格延期年金」，與父母「常住」要求、子女「在學」定義、離港清税注意事項和個人入息課稅評稅選項等。

如需咨詢稅務問題，即日起可透過以下方式聯繫ACCA：

WhatsApp / Signal：67161085

電郵：hkinfo@accaglobal.com

Facebook收件匣：www.facebook.com/ACCA.HongKong

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