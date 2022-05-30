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【阿里巴巴大股東】軟銀願景基金投資失利　上財年軟銀多位高管薪酬大插水

股市 20:31 2022/05/30

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【阿里巴巴大股東】軟銀願景基金投資失利　上財年軟銀多位高管薪酬大插水

軟銀集團旗下願景基金（Vision Fund）上財年虧損達到創紀錄的205億美元（約1599億港元）後，除掌舵人孫正義維持1億日圓（約614萬港元）薪酬外，軟銀多位高管期內薪金大縮水。

據軟銀集團週一（30日）披露，首席財務官Yoshimitsu Goto酬薪為2.93億日圓（約1806萬港元），按年減少近40%。軟銀電信業務負責人Ken Miyauchi收入為5.39億日圓（約3,321萬港元），按年少15%。上述二人同為孫正義長期副手，有份領導軟銀多項重組，包括寬頻到電信運營商再到全球最大的科技投資集團。

Simon Segars 於 2 月卸任軟銀芯片部門 Arm Ltd. 的負責人，其擔任董事的近三個月內賺取11.5億日圓（約7074萬元），而 Segars 在截至 2021 年 3 月的上一財年薪金達18.8 億日圓（約1.16億港元）。

孫正義長期副手Ronald Fisher於 4 月辭去願景基金美國分部的領導職務，去年4月至6月23日其擔任董事期間賺取1.26億日圓（約775萬港元），較前財年少86%。

軟銀未有透露曾為最高薪酬的高管之一的前首席運營官Marcelo Claure去年人工水平，2020財年 Claure賺18億日圓（約1.1億港元），而軟銀也沒有披露願景基金負責人 Rajeev Misra 的薪酬。

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