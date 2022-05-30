【華住1179】華住首季虧損6.3億人幣　按年擴大逾1.5倍　料第二季收入按年跌2%至6%

▲ 【華住1179】華住首季虧6.3億人幣 按年擴大1.54倍 料第二季收入按年跌2%至6%

於內地經營酒店業務如Novotel和Ibis，以加盟及特許經營為主的華住集團 （01179） （美：HTHT）公佈，今年首季收入26.8億元人民幣（下同），按年增15.2%。淨虧損為6.3億元，按年擴大1.54倍。當中3億元虧損，來自Legacy-Huazhu。今年第一季度，經調整除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）（非公認會計準則）為3.01億元，去年同期則錄經調整除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為7000萬元。

華住指，主要受到Omicron變種病毒在中國爆發的重大影響，於今年第二季度，華住預期收入將按年降2%至6%。

Legacy-Huazhu虧損仍擴張 逾2200間酒店待開業

華住涉及虧損的Legacy-Huazhu業務，共設7,868間酒店，共2,226間待開業酒店。第一季開設302間酒店，關閉140間。日均房價為224元，按年增7%；入住率59.2%，按年倒退7個百分點。

首席執行官：為加盟商提供援助 86%為加盟或特許經營

截至今年首季底，華住業務涉及全球17個國家，共有7988間酒店，當中86%屬加盟及特許經營模式。

華住首席執行官金輝指出，華住短期雖面臨挑戰，長遠保持「精益增長」戰略。華住為加盟商推出管理費減免延期政策，包括提供法律支持以就免租進行談判，並為加盟商申請減稅退稅，以幫助加盟商克服難關。

歐洲DH業務已回復疫情前約80%水平

DH歐洲業務方面，自2月德國重新開放旅遊以來，業務強勁復甦。於2022年4月，DH的平均可出租客房收入已回復至2019年水平的80%。然而，平均可出租客房收入的反彈仍處於初步階段，現金流改善計劃仍是至關重要。DH短期內仍專注於提高經營效率、就進一步免租進行談判和優化員工成本。

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