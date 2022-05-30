房委會再延長「還息不還本」計劃　最遲可今年底始償還本金

房委會今日（30日）向參與提供資助出售單位按揭的銀行及認可財務機構發信，確認並同意該些機構可向資助出售單位的按揭人，提供新一輪「還息不還本」安排，延期償還本金最多12個月，最遲於2022年12月31日開始。

房委會發言人表示，鑑於疫情下的經濟狀況，並考慮到參與財務機構的意見，由今日起，不論按揭人在該信件發出日期前，曾否在過往數輪安排下參加『還息不還本』安排，所有按揭人均可延期償還本金最多12個月。按揭貸款的還款期將因應按揭人在過往數輪及現時新一輪安排下，獲延期償還本金的合計時段而延長。

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上述「還息不還本」安排適用於資助出售單位計劃，包括：居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠表置居計劃的一手市場及第二市場計劃。



另外，考慮到同業拆息計劃已成為市場上普遍的一類按揭計劃，房委會今日向參與財務機構發出信件，容許該等機構除現行按最優惠貸款利率計劃外，亦可向資助出售單位的按揭人提供同業拆息計劃。

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