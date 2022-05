【Apple】研究：蘋果 App Store小型開發者收入增113% 收益逾100 萬美元

智能手機的應用程式有萬千款。日前美國分析集團Analysis Group 在《Spotlight on the Small Business & App Creators on the App Store》這份研究中指出,過去兩年期間開發者的收入顯著增加。而 2019 年活躍於蘋果 App Store 的小型開發者收入,在過去兩年期間成長了 113%,比大型開發者的收入成長速度高出一倍以上。

研究中也顯示,越來越多企業在過去兩年期間透過 App 以創新的方式接觸客戶,即使世界上許多地方已解除與疫情相關的限制,這些數位化和混合式轉型仍然持續。開發者及他們開發的 App 幫助人們找到許多可持續運用的新方式,藉此與同事合作、獲取娛樂、培養創造力,並與親友聯繫。

從 2021 年,來自世界各地成千上萬的小型企業和新 App 創作者加入了 App Store。這批新開發者之中,大約 24% 來自歐洲,23% 來自中國,14% 來自美國,4.3% 來自日本,34% 來自其他地區,包括韓國、印度和巴西。這些開發者運用 App Store 的功能,在全球 175 個市場發行 App,而 2021 年小型企業和新興 App 創作者的 App 整體下載量,大約有 40% 來自開發者所在國家以外的使用者。

在研究也發現,App Store 幫助創業家推出新 App 並迅速擴展業務。為分析 2021 年在 App Store 上收益超過 100 萬美元的開發者成長軌跡,經濟學家回顧了較長期間的發展,發現現今的大型開發者之中,有 45% 五年前不在 App Store 上,或是收益低於 1 萬美元。

責任編輯:龍紀瑩